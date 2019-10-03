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«Лаборатория Касперского» зафиксировала новый всплеск фейковых вакансий диспетчеров служб такси

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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую волну мошенничества, которая эксплуатирует желание пользователей зарабатывать удаленно. Схема следующая: злоумышленники рассылают по случайным адресам письмо с предложением вакансии диспетчера службы такси с заработком до 5 тыс. руб. ежедневно. Ссылка из письма ведет на ярко оформленную страницу с описанием компании, для которой требуются операторы. Она выглядит вполне официально: указывается название службы такси, сообщается, что она представлена во многих городах России и что у нее огромная база водителей.

Мошенники используют ряд психологических уловок, например, с каждым последующим кликом на сайте демонстрируется все более высокая сумма возможного заработка. Кроме того, они предлагают проверить, есть ли открытые вакансии в регионе, где проживает пользователь. Внизу страницы расположена большая кнопка «Проверить доступность вакансии», при нажатии на которую всплывает уведомление о том, что вакансия актуальна.

Далее пользователю предлагается пройти регистрацию с указанием некоторых личных данных, после чего он перенаправляется в «Личный кабинет», где уже накоплены заказы. Для их выполнения нужно нажать кнопку «Обработать» в приглянувшейся строчке, а затем назначить любой автомобиль из списка ближайших. При этом на счет пользователя якобы сразу зачисляется несколько сотен рублей, при этом, чтобы их снять, нужно открыть зарплатный счет, оформление которого стоит 240 руб. Расчет мошенников прост: пользователь сопоставляет эту сумму с обещанным доходом и считает это вложение оправданным. Но в итоге свой карман пополняют только злоумышленники, доверчивый соискатель не получает ничего.

«Мошенники эксплуатируют в своих целях особенности человеческой психологии, в данном случае стремление заработать легкие деньги. Если вы получили подобное письмо, мы рекомендуем, прежде чем соглашаться и делать ответные шаги, поискать отзывы о потенциальном работодателе в интернете и уточнить через официальные каналы связи, действительно ли существует предлагаемая вакансия. Вполне вероятно, что другие люди уже сталкивались с подобными аферами и описывают свой опыт в интернете. Если для вывода заработка нужно под тем или иным предлогом перевести кому-то деньги, скорее всего, это мошенники. Критически относитесь к слишком щедрым предложениям и используйте надежное защитное решение, способное распознавать и блокировать мошеннические сайты», — сказала Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

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