Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак

Безопасность Новости поставщиков

«Лаборатория Касперского» сообщила о начале работы по MSSP-модели в России. Первым партнером компании стал сервис-провайдер Angara Professional Assistance. В рамках сотрудничества компании объявили о создании совместного сервиса для крупного и среднего бизнеса по защите от целевых атак, выявлению и реагированию на сложные угрозы: ACR Services EDR и antiAPT.

С помощью нового сервиса компании могут автоматизировать процессы выявления и реагирования на инциденты, своевременно и корректно определять степень критичности угрозы и поднять на качественно новый уровень защиту инфраструктуры от кибератак.

ACR Services EDR и antiAPT созданы на базе платформы для защиты от целенаправленных атак Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), решения для обнаружения, расследования и реагирования на сложные инциденты на конечных устройствах Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) и платформы Angara Cyber Resilience Center (ACRC), предназначенной для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз.

Данная услуга может трансформироваться до полноценного SOC под управлением центра киберустойчивости ACRC. Дополнительно во время действия контракта на специальных условиях возможно подключение следующих MSSP-услуг: антифишинг, защита от DDoS-атак, фильтрация интернет-трафика, мониторинг SLA, защита веб-приложений и др.

«В последнее время клиенты сталкиваются с нехваткой бюджета на дорогостоящие ИБ-решения при дефиците специалистов по информационной безопасности. Мы рады представить сервисы ACR ServicesEDR и antiAPT, позволяющие решить эти вопросы. Благодаря подписочной модели с понятными параметрами тарификации можно легко подключиться к сервисам, гибко управлять подключенными услугами и контролировать их, делегируя непрерывный анализ событий квалифицированным аналитикам», — сказала Оксана Васильева, генеральный директор Angara Professional Assistance.

«Мы рады, что у нас появилась возможность в партнерстве с Angara Professional Assistance создать востребованный сервис, с помощью которого защита от целевых кибератак стала доступнее для множества компаний, которые ранее не могли себе позволить эту услугу», — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Другие материалы рубрики

Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО

В России появятся умные «лежачие полицейские»

В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo

Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи

«Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

Техника

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии