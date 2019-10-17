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«Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей

Разработчики НИИ «Масштаб» представили «Метод повышения информационной безопасности в телекоммуникационных сетях с использованием искусственных нейронных сетей».

Решение позволяет повысить устойчивость функционирования инфотелекоммуникационных сетей (ИТКС) операторов связи за счет применения программного изделия «Искусственная нейронная сеть» (ПИ ИНС) на их сетевых элементах (маршрутизаторах, межсетевых экранах, серверах и др.) ПИ ИНС реализует математические методы искусственных нейронных сетей для выявления DoS/DDoS–атак (хакерских атак типа «отказ в обслуживании») и обеспечивает связь с системой управления ИТКС.

Решение отличают кроссплатформенность (независимость от аппаратных и программных конфигураций сетевых элементов), малые вычислительные ресурсы (процессор, оперативная память) и возможность выявления неизвестных в настоящее время DoS/DDoS–атак. Оно нечувствительно к небольшим отклонениям в трафике сети, но позволяет выявлять неисследованные аномалии трафика, а также реагировать на сетевые события, которые являются несущественными для неинтеллектуальной системы защиты. Дополнительно решение обладает способностью к самообучению с целью получения более эффективной защиты и исключает участие человека в процессах написания правил фильтрации сообщений, конфигурировании систем обнаружения вторжений при настройке системы защиты информационной безопасности ИТКС.

Данное решение может применяться в одном из основных изделий НИИ «Масштаб» – межсетевом экране «Кронос», который может выполнять функции маршрутизатора, межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений. Применение метода позволит повысить конкурентоспособность «Кроноса».

«Концерн "Автоматика" уделяет особое внимание обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак. Мы предлагаем своим заказчикам высокотехнологичные решения для повышения информационной безопасности предприятий и постоянно развиваемся в этом направлении», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.