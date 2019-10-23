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«Лаборатория Касперского» проведет аудит безопасности видеорегистраторов «Дозор»

«Лаборатория Касперского» и компания «Байтэрг», производитель носимых персональных видеорегистраторов, подписали меморандум о взаимопонимании. Одной из целей сотрудничества станет обсуждение проведения анализа защищенности систем видеонаблюдения «Дозор». Планируется, что специалисты «Лаборатории Касперского» изучат кибербезопасность системы, а также проведут их сертификацию на базе модели зрелости безопасности.

«Систему "Дозор", которую мы разрабатываем, активно используют органы обеспечения безопасности, службы инкассации, службы контроля на крупных промышленных предприятиях, в крупнейших вокзалах и аэропортах России и других транспортных объектах, в природоохранных организациях и других сферах, где необходима видеофиксация в любое время суток и в любых погодных условиях. Мы хотим быть уверены, что наши решения надежно защищены от различных типов киберугроз, и собираемся использовать для этого экспертизу одного из лидеров в области информационной безопасности», — сказал Андрей Прудников, генеральный директор компании «Байтэрг».

«Мы видим свою миссию в том, чтобы строить безопасный мир, и потому активно сотрудничаем с производителями различных подключенных к сети устройств. Мы рады, что крупнейший в России производитель комплексных решений наблюдения столь ответственно подходит к вопросам информационной безопасности и стремится предлагать рынку максимально эффективные решения, способные надежно защищать хранимые данные от попыток фальсификации и неправомерного использования», — отметил Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».