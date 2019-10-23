Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» проведет аудит безопасности видеорегистраторов «Дозор»

Безопасность Стратегия безопасности Новости поставщиков Техника

«Лаборатория Касперского» и компания «Байтэрг», производитель носимых персональных видеорегистраторов, подписали меморандум о взаимопонимании. Одной из целей сотрудничества станет обсуждение проведения анализа защищенности систем видеонаблюдения «Дозор». Планируется, что специалисты «Лаборатории Касперского» изучат кибербезопасность системы, а также проведут их сертификацию на базе модели зрелости безопасности.

«Систему "Дозор", которую мы разрабатываем, активно используют органы обеспечения безопасности, службы инкассации, службы контроля на крупных промышленных предприятиях, в крупнейших вокзалах и аэропортах России и других транспортных объектах, в природоохранных организациях и других сферах, где необходима видеофиксация в любое время суток и в любых погодных условиях. Мы хотим быть уверены, что наши решения надежно защищены от различных типов киберугроз, и собираемся использовать для этого экспертизу одного из лидеров в области информационной безопасности», — сказал Андрей Прудников, генеральный директор компании «Байтэрг».

«Мы видим свою миссию в том, чтобы строить безопасный мир, и потому активно сотрудничаем с производителями различных подключенных к сети устройств. Мы рады, что крупнейший в России производитель комплексных решений наблюдения столь ответственно подходит к вопросам информационной безопасности и стремится предлагать рынку максимально эффективные решения, способные надежно защищать хранимые данные от попыток фальсификации и неправомерного использования», — отметил Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

Другие материалы рубрики

За счет биометрии россияне смогут пересечь госграницу, не показывая паспорт пограничнику

Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства

Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео

Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя

Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца

Ноутбуки на Linux можно дистанционно взломать через Wi-Fi

Техника

Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Выбираем внешний накопитель: SSD и HDD

Лучшие 4K телевизоры: хиты продаж

Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Крупнейшие телекоммуникационные компании и крупнейшие поставщики ИТ в телеком

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта