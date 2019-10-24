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Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании

Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему миру, опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активными угрозами в сентябре 2019 г. Специалисты сообщают, что в сентябре российские компании столкнулись с вредоносными рассылками, которые имитируют важные бухгалтерские документы

С началом бизнес-сезона в сентябре в России стала активна программа Pony, которая оказалась на втором месте в топе самого активного вредоносного ПО. Pony распространялась по электронной почте через вредоносные файлы с расширением exe в письмах, имитирующих бухгалтерские запросы. Темы и названия подобных писем назывались примерно так: «Закрывающие документы вторник» и «Документы сентябрь». Pony способна похищать учетные данные пользователей, отслеживать системные и сетевые операции, устанавливать дополнительные вредоносные программы и превращать устройства в ботнет.

«Начало осени — время, когда заканчивается сезон отпусков, сотрудники возвращаются в офисы и количество коммуникаций возрастает. Злоумышленники отслеживают все тенденции и подстраиваются под них, — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Важно, чтобы компании рассказывали своим сотрудникам о методах злоумышленников: о фишинговых письмах, вредоносных вложениях, переходе по сомнительным ссылкам и прочее. Необходимо установить решения по информационной безопасности последнего поколения, которые смогут автоматически извлекать подозрительный контент из электронных писем еще до того, как он достигнет сотрудников».

Самое активное вредоносное ПО в сентябре 2019 г. в России: Cryptoloot — криптомайнер, который использует CPU или GPU мощности и существующие ресурсы для крипто-майнинга — добавление транзакций в блокчейн и выпуск новой валюты. Конкурент Coinhive; Pony — вредоносная программа, предназначенная в первую очередь для кражи учетных данных пользователей с зараженных платформ под управлением Windows и доставки их на C&C, а также известная как Pony Stealer, Pony Loader, FareIT и другие. Pony существует с 2011 г., в 2013 г. его исходный код был опубликован, что позволило развиваться децентрализованным версиям; XMRig — программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero.

В сентябре в мировом топе самого активного вредоносного ПО лидируют криптомайнеры. Ботнет Emotet, чья инфраструктура была неактивна большую часть июня, снова распространяет спам-кампании. Emotet занял пятое место в списке наиболее активного вредоносного ПО в мире в сентябре.

Топ-3 самых активных вредоносных программы в сентябре 2019 г.: Jsecoin — JavaScript-майнер, который может запускать майнинг прямо в браузере в обмен на демонстрацию рекламы, внутриигровую валюту и другие стимулы; XMRig — программное обеспечение с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero; Agent Tesla — усовершенствованная RAT. AgentTesla заражает компьютеры с 2014 г., выполняя функции кейлоггера и похитителя паролей. Вредоносная программа способна отслеживать и собирать вводимые данные с клавиатуры жертвы, делать скриншоты и извлекать учетные данные, относящиеся к различным программам, установленным на компьютер жертвы (включая Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Outlook).

Самые активные мобильные угрозы сентября 2019 г.: Lotoor — программа, использующая уязвимости в операционной системе Android для получения привилегированного root-доступа на взломанных мобильных устройствах; AndroidBauts — рекламное ПО, предназначенное для пользователей Android, которое фильтрует IMEI, IMSI, местоположение GPS и другую информацию об устройстве и позволяет устанавливать сторонние приложения на мобильные устройства; Hiddad — Модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

Самые распространенные уязвимости сентября 2019 г.: удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса; раскрытие информации о системных файлах Linux — операционная система Linux содержит системные файлы с конфиденциальной информацией. Если настройки приватности не заданы должным образом, злоумышленники могут удаленно просматривать информацию; раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере. В Git Repository была обнаружена уязвимость, которая могла привести к раскрытию информации учетной записи.