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«Лаборатория Касперского» расширила сотрудничество с производителем «Рутокенов»

«Лаборатория Касперского» подписала соглашение с компанией «Актив», производителем первой в России полностью отечественной линейки аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Компании договорились об интеграции продуктов «Рутокен» с тонкими клиентами под управлением доверенной операционной системы KasperskyOS. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» будут работать «из коробки» на тонких клиентах под управлением KasperskyOS без установки дополнительного ПО и не потребуют сложных настроек.

Совместное использование технологий «Лаборатории Каспеерского» и «Рутокен» повышает защищенность предприятия и эффективность работы сотрудников благодаря пробросу токена или смарт-карты в удалённую сессию с возможностью работать в любом совместимом прикладном ПО, в том числе по российским криптографическим алгоритмам.

«Операционная система KasperskyOS — это основа для построения доверенной точки доступа к виртуальным рабочим столам. Токены и смарт-карты традиционно используются для реализации дополнительных механизмов безопасности и построения бизнес-процессов вокруг электронной подписи. Мы очень рады, что в лице компании «Актив» к нашей партнерской экосистеме присоединился лидирующий российский поставщик средств аутентификации и электронной подписи, производящий ежегодно более 2 миллионов токенов и смарт-карт», — отметил Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Для нашей компании очень значимо технологическое партнёрство с «Лабораторией Касперского». Уверен, что интеграция Рутокен с KasperskyOS предоставит новые возможности нашим партнёрам и клиентам. Доверие — основная валюта информационной безопасности. Мне очень приятно, что в доверенной операционной системе от «Лаборатории Касперского» наши устройства аутентификации стали работать первыми», — сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».