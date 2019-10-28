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Treolan стал официальным дистрибьютором ПО Proget Mobile Device Management в России

Treolan, широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, и Proget, производитель решений для обеспечения безопасности и управления мобильными устройствами, объявили о заключении дистрибьюторского соглашения, в рамках которого Treolan будет заниматься распространением ПО Proget Mobile Device Management на территории России.

ПО Proget Mobile Device Management (Proget MDM) представляет собой решение для обеспечения безопасности и управления мобильными устройствами и данными на них. Независимо от модели устройства и используемой ОС, Proget MDM обеспечивает полный контроль над парком смартфонов или планшетов на предприятии, обеспечивая различные варианты работы устройств и широкие возможности настройки политик безопасности, включая функции геолокации, шифрование данных, удаленное подключение и управление устройством, контроль приложений и другие функции для обеспечения защиты данных компании.

В рамках заключенного соглашения Treolan займется развитием партнерской сети компании Proget в России, включая проведение обучающих, маркетинговых и технических мероприятий, направленных на продвижение ПО Proget.

«В корпоративной среде сотрудники используют мобильные устройства не только для личных целей, но и для решения профессиональных задач. Во всем мире наблюдается стремительный рост числа смартфонов и планшетов, которые постоянно включены на рабочем месте. С их помощью пользователи звонят, работают с документами и электронной почтой, получают доступ к файлам на корпоративном портале, устраивают аудио и видеоконференции. Технология MDM объединяет в себе установку приложений, настройку политик безопасности и конфигураций, которые упрощают контроль над смартфонами и планшетами сотрудников. Основная задача такого решения состоит в том, чтобы улучшить управляемость и безопасность гаджетов, но при этом сохранить их достаточно гибкими для пользовательских запросов. MDM-решение компании Proget в полной мере выполняет эту задачу», – сказал Владимир Карпенко, руководитель отдела программных решений Treolan.

«Компания Treolan – это один из самых опытных игроков на российском рынке ИТ и уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер. Мы рассчитываем, что наше партнерство позволит Proget увеличить присутствие на рынке и предоставить больше возможностей российским компаниям в отношении защиты корпоративных данных на мобильных устройствах. В наши дни мы все используем мобильные устройства для работы и жизни, и вопросы защиты корпоративных данных получают особую важность», – отметила Татьяна Козырева, директор по продажам Proget в России, СНГ, Грузии и Монголии.