× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

Как научиться идентифицировать все устройства в своих сетях?

Как правильно управлять идентификацией и доступом? Зарегистрируйтесь, чтобы бесплатно скачать электронную книгу об безопасной интеграции ОТ- и ИТ-сетей прямо сейчас.

× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

Какие ОТ-протоколы чаще всего страдают от атак?

У каких поставщиков ICS/SCADA есть иммунитет от преступников? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно исследование о тенденциях в сфере безопасности операционных технологий прямо сейчас.

Подтверждена совместимость Docshell и «Ред ОС»

В целях развития технологического сотрудничества компании «Айти мониторинг» и «Ред софт» провели тестирование своих продуктов. По итогам была подтверждена совместимость и корректность работы программного продукта Docshell (производства «Айти мониторинг») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Docshell 4.0 – система автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Система позволяет разработать все необходимые документы, автоматизировать ведение журналов, организовать обучение профильных специалистов защите персональных данных и эксплуатации СКЗИ, обеспечить требования законодательства в области ИБ по ПДн, ГИС и КИИ.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Результаты сотрудничества "Ред софт" и "Айти мониторинг" позволяют предложить российскому рынку технологически независимый продукт в области автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности на базе операционной системы "Ред ОС". Создавая такие современные и функциональные комплексные решения, которые применимы в рамках политики импортозамещения, мы вносим свой вклад в развитие отечественного рынка информационных технологий», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».