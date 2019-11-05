Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Подтверждена совместимость Docshell и «Ред ОС»

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Системное ПО

В целях развития технологического сотрудничества компании «Айти мониторинг» и «Ред софт» провели тестирование своих продуктов. По итогам была подтверждена совместимость и корректность работы программного продукта Docshell (производства «Айти мониторинг») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Docshell 4.0 – система автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Система позволяет разработать все необходимые документы, автоматизировать ведение журналов, организовать обучение профильных специалистов защите персональных данных и эксплуатации СКЗИ, обеспечить требования законодательства в области ИБ по ПДн, ГИС и КИИ.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Результаты сотрудничества "Ред софт" и "Айти мониторинг" позволяют предложить российскому рынку технологически независимый продукт в области автоматизации организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности на базе операционной системы "Ред ОС". Создавая такие современные и функциональные комплексные решения, которые применимы в рамках политики импортозамещения, мы вносим свой вклад в развитие отечественного рынка информационных технологий», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Другие материалы рубрики

В России введут штрафы для покупателей украденных персональных данных

Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает

Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги

Google Home, Amazon Echo и Facebook Portal можно взломать лучом лазерной указки через окно

Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли

В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении

Техника

Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой

Обзор смартфона Neffos X20 Pro

Обзор смартфона Haier Infinity I6

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта