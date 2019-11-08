× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

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× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

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Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сделала публичной свою внутреннюю разработку для графового анализа сетевой инфраструктуры, способную за несколько секунд выстроить связи между разрозненными данными, атрибутировать атаку до конкретной хакерской группы, исследовать и прогнозировать угрозы, релевантные для конкретной организации или отрасли.

Запатентованные технологии сетевого графа Group-IB интегрированы в публичные продукты компании Threat Hunting Intelligence и Threat Detection System. Данный шаг со стороны Group-IB призван помочь аналитикам ситуационных центров и CERT (центры реагирования на инциденты), экспертам по киберразведке и компьютерным криминалистам исследовать тактику и инфраструктуру атакующих, улучшать собственную систему безопасности и обогащать свои навыки в области хантинга.

Сетевой граф Group-IB создавался в течение нескольких лет, постоянно обогащаясь за счет новых индикаторов, полученных в ходе расследования киберпреступлений, реагирований на киберинциденты, анализа вредоносного ПО и других угроз, обнаруженных системами Threat Hunting Intelligence и Threat Detection System. Собранный за 16 лет работы массив исторических данных об атакующих включает миллиарды записей о доменных именах, IP-адресах, цифровых отпечатках серверов, задействованных в атаках, а также профили отдельных хакеров и групп.

Сетевой граф Group-IB дает возможность уйти от «сырых» индикаторов компрометации к исследованию атакующих и управлению угрозами, релевантными для конкретного бизнеса. Аналитик, использующий его в продуктах Group-IB, вводит в поисковую строку домен, IP-адрес, e-mail или отпечаток SSL-сертификата, и система в автоматическом режиме строит граф, демонстрирующий взаимосвязи: информацию о доменных именах, IP-адресах, цифровых отпечатках серверов и др. Несмотря на то что большинство атакующих — особенно киберкриминальные и APT-группировки — стараются действовать максимально скрытно в сети, большинство из них в начале своего пути допускали ошибки и уделяли недостаточно внимания своей анонимности.

«Без знаний о том, кто представляет для вас угрозу, невозможно защититься от нападения и предотвратить ущерб, — сказал Дмитрий Волков, CTO Group-IB, руководитель департамента Threat Hunting Intelligence. — Мы изучили десятки поставщиков разных графов, прежде чем пришли к тому, что нам нужна собственная разработка. До сих пор мы не нашли ни одного аналога, который удовлетворял бы нашим требованиям. Ни один из анализируемых графов не содержал полные коллекции исторических данных: домены, Passive DNS, Passive SSL, DNS-записи, открытые порты, запущенные сервисы на портах, файлы, взаимодействующие с доменными именами и IP-адресами. Мы начали создавать такие коллекции сами, включая все обновления в них с разной глубиной, достигающей 15 лет. Нас не устраивало ручное построение графа у других поставщиков, и мы полностью автоматизировали свой граф. В ответ на огромный объем «мусорных связей», которые дают другие продукты, мы обучили нашу систему выявлять нерелевантные элементы по той же логике, как это делали наши эксперты руками. Задача нашего графа – хантинг, безошибочная атрибуция и глубокие исследование атакующих. Теперь этот инструмент доступен в наших продуктах».

Граф позволяет не только находить связанные элементы, но и выявлять общие свойства — паттерны, характерные для определенной хакерской группы. Знание этих уникальных признаков позволяет распознавать инфраструктуру атакующих еще на этапе подготовки и даже без свидетельств, подтверждающих атаку, таких как фишинговые письма или вредоносные программы.

Например, в декабре 2018 г. хакерская группа Cobalt, специализирующаяся на целевых атаках на банки, провела рассылку от имени Центрального банка Казахстана. Если в распоряжении у аналитиков не оказалось фишинговых писем и нет возможности провести полный анализ вредоносных файлов, они могут построить граф по вредоносному домену nationalbank[.]bz. Граф сразу показывает связи с другими вредоносными доменами, атрибутирует это до группы — Cobalt — и демонстрирует, какие файлы уже использовались в атаке.

В случае с расследованием фишинговых атак, интернет-мошенничества или пиратской деятельности, аналитики Group-IB автоматически строят графы связанных сетевых ресурсов и проверяют все найденные хосты на наличие аналогичного контента. Это позволяет выявлять как старые фишинговые сайты, которые были активны, но неизвестны, так и абсолютно новые, которые подготовлены для будущих атак, но еще не используются.

Кроме того, сетевой граф является значительным подспорьем при поиске бэкендов — серверной части: 99% кардшопов, хакерских форумов, множество фишинговых ресурсов и других вредоносных серверов скрываются как за собственными прокси-серверами, так и за прокси легитимных сервисов. Знание о реальном расположении вредроносного сервера поволяет установить хостинг-провайдера, а также построить связи с другими вредоносными проектами злоумышленников.