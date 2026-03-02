Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Новая технология приватных экранов может сильно навредить глазам, считают российские эксперты. Samsung первой в мире выпустила смартфон с таким дисплеем, но другие компании, особенно китайские могут начать массово копировать эту потенциально опасную особенность в самом скором будущем. Функция приватного экрана искусственно ограничивает угол обзора экрана, чтобы со стороны не было видно, что на нем сейчас отображено.

Приватность ценой здоровья

Смартфоны с так называемыми «приватными» экранами (Privacy Display) могут быть опасными для зрения. Популяризировать эту технологию взялась ушедшая из России компания Samsung, выпустив в конце февраля 2026 г. первый в мире мобильник с функцией Privacy Display. Она принудительно и резко сужает угол обзора экрана, чтобы никто посторонний не мог посмотреть, что на нем изображено. Реализуется это за счет тонкого управления яркостью отдельных светодиодов.

Первым телефоном, получившим Privacy Display, стал топовый Samsung Galaxy S26 Ultra. В России на момент выпуска материала он был доступен по предзаказу и стоил минимум 125 тыс. руб. за самую версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Как пишут «Известия», новшество начали копировать многие китайские производители смартфонов, которые пока не смешат использовать столь же качественные технологии.

Опасность технологии Privacy Display и ее аналогов в том, что детализация дисплея при ее активации снижается, и приходится напрягать зрение, чтобы понять, что изображено на нем. Это дополнительная нагрузка на глаза, которой и без того предостаточно при использовании устройств с обычными экранами (не на электронных чернилах).

В очередь к окулисту

Как сообщил «Известиям» врач-офтальмолог городской поликлиники №2 Сергей Серков, экраны смартфонов, планшетов и других современных устройств излучают коротковолновый синий свет, что тоже утомляет зрительный аппарат. «Коротковолновый синий свет приводит к зрительному переутомлению и оксидативному стрессу», – сказал он.

«В антишпионских экранах дополнительным фактором становится снижение контрастной чувствительности, а длительная работа без перерывов и использование гаджетов перед сном могут приводить к нарушениям сна, – добавил Сергей Серков.

Китай на низком старте

По всей вероятности, S26 Ultra крайне недолго пробудет в статусе единственного в мире смартфона со встроенным антишпионcким дисплеем. Аналитик Digital Chat Station, известный тем, что часто публикует верные прогнозы относительно индустрии мобильных гаджетов, заявил, что встроить аналог Privacy Display в свои смартфоны хотят очень многие китайские бренды, а также их суббренды.

Вероятно, китайские аналоги будут стоить дешевле

Многие из них широко известны на российском рынке. Это в первую очередь Xiaomi, Realme и OnePlus, а также Vivo – последние три входят в холдинг ВВК. Наряду с ними приватный экран хочет встроить в свои мобильники IQOO – дочерний бренд Vivo.

Отдельно упомянута и компания Honor. До ноября 2020 г. она была «дочкой» Huawei, теперь же это самостоятельный бренд мобильных устройств.

Как это будет реализовано

К моменту выхода материала не было известно, как именно китайские вендоры собираются реализовать функцию приватного экрана в своих смартфонах. Samsung использует технологию управления светом и два типа светодиодов – широкие и узкие. При отключенной функции Privacy Display В обычном режиме оба типа пикселей имеют одинаковый уровень яркости, а в приватном режиме яркость широких светодиодов уменьшается. За счет этого угол обзора снижается очень сильно – разглядеть изображение можно, только если экран «смотрит» прямо в глаза.

«Внутрь пленки или стекла встраивается микроструктура, пропускающая свет только при прямом взгляде. Любая такая конструкция уменьшает светопропускание и ухудшает контрастность, из-за чего глаза быстрее устают: им приходится сильнее напрягаться, чтобы различить изображение», – сказал изданию директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

Даже в случае с Samsung, известной своими качественными дисплеями, такая технология может вредить зрению. «Эта защита – инструмент для специфических условий. Если работаете с телефоном подолгу, нужно делать паузы и настраивать яркость под освещение. Для повседневного использования лучше оставлять обычный экран», – сказал Артем Аксянов.

Как именно китайские производители скопируют новую технологию Samsung – вопрос пока открытый.

Добровольные подопытные

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что у режима приватного экрана в ее нынешней реализации очень много недостатков.

«При включенном режиме заметно страдают яркость и четкость изображения, потому что часть пикселей фактически приглушается, чтобы сузить угол обзора. Но главный компромисс проявляется даже при выключенном режиме – ухудшаются углы обзора, появляется сдвиг цветов, а изображение сбоку выглядит более тусклым. В итоге создается ощущение, что ради приватности пришлось пожертвовать качеством дисплея, – сказал изданию ИТ-эксперт Сергей Поморцев.

«Дополнительные слои экрана вносят легкие искажения и микроблики. В сочетании с пониженной яркостью зрительная система работает с перегрузкой, особенно если вы едете в транспорте и телефон трясется. В жизни мы постоянно меняем положение: автобус тряхнуло, вы откинулись на спинку кресла или чуть наклонили голову. Картинка сразу темнеет или искажается. Мышцы глаз и шеи вынуждены микроскопически подстраиваться, что провоцирует не только зрительный дискомфорт, но и головные боли», – добавил ИТ-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков.

Однако потребителей, похоже, не очень пугает перспектива ухудшения зрения. По подсчетам собеседников издания, с презентации смартфонов серии S26 прошло всего несколько дней, но Samsung уже успела отгрузить 10 тыс. этих смартфонов, оформленных по предзаказам. До конца марта 2026 г. Samsung продаст еще около 30 тыс. этих устройств. Какую долю в этом количестве составит именно S26 Ultra, так как только у него есть Privacy Display, собеседник издания не уточнил.