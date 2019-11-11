× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

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× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

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«Лаборатория Касперского»: школьники ответственны почти за половину DDoS-атак в третьем квартале

По итогам III квартала 2019 г. общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Такой же рост наблюдается и в сравнении со II кварталом этого года (на 30%). Такова статистика, полученная «Лабораторией Касперского» на основе работы решения Kaspersky DDoS Protection.

Пиковым месяцем квартала стал сентябрь – за 30 дней в начале осени было зафиксировано 53% всех DDoS-атак в отчетном периоде. И что характерно, более половины этих сентябрьских атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и т.п. Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений. Примечательно, что Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы.

Отчасти именно активизация DDoS-«дилетантов» в III квартале 2019 г. привела к тому, что за эти три месяца ощутимо сократилось число «умных» атак – технически более сложных и требующих от злоумышленников большей изобретательности. Алексей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России, так прокомментировал эту тенденцию: «В третьем квартале 2019 г. мы впервые за все прошедшие месяцы этого года не наблюдали явного роста "умных" атак, а скорее наоборот – видели падение их общего количества. С одной стороны, причина может быть и позитивная: рынок DDoS достаточно насытился и перестал расти. Однако, основываясь на опыте прошлых лет, мы скорее всего увидим рост по всем показателям в четвертом квартале: увеличится и общее количество атак, и их «умных» разновидностей, и общая их продолжительность. Конец года – сезон праздников и сопутствующего увеличения коммерческой активности, что всегда тянет за собой и активность преступную».

В целом же III квартал 2019 г. прошел относительно спокойно – выраженные пики и спады наблюдались только в июле. Самым бурным днем оказалось 22 число этого месяца, когда количество DDoS-атак достигло 457. А самым тихим днем стало 11 августа – тогда «Лаборатория Касперского» зафиксировала всего 65 атак. Наиболее безопасным с точки зрения DDoS днем оказалось воскресенье (в этот день совершалось чуть менее 11% атак). Статистическое большинство атак происходило в понедельник (18%). Наконец, самая длинная атака прошедшего квартала продолжалась 279 часов (11,6 суток) и была направлена против китайского провайдера связи.