× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

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× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

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«Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии

«Лаборатория Касперского» на Парижском форуме мира (Paris Peace Forum 2019) объявила о новых этапах реализации своей глобальной инициативы по информационной открытости Global Transparency Initiative. Компания начинает переводить процессы по обработке и хранению данных, получаемых от пользователей из США и Канады, в дата-центры в Швейцарии. Речь об информации, которой люди на добровольной и анонимной основе делятся через облачную защитную систему Kaspersky Security Network(KSN) и которая в основном представляет собой образцы подозрительных и ранее неизвестных вредоносных файлов.

Соответствующая инфраструктура в швейцарском Цюрихе была создана год назад, пока что в ней обрабатывались данные европейских пользователей.

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии ещё одного Центра прозрачности. Он будет работать в бразильском Сан-Паулу и должен открыться в январе 2020 года. В этом центре доверенные партнёры компании смогут получить детальную информацию о практиках разработки ПО и обработки данных, которых придерживается «Лаборатория Касперского», а также верифицировать исходный код её продуктов. Первый Центр прозрачности компания открыла год назад в Цюрихе. Также в этом году начал свою работу аналогичный центр в Мадриде, а в ближайшем будущем первых посетителей примет Центр прозрачности в Малайзии.

«Доверие людей к технологиям не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Пользователям нужны какие-то основания, чтобы быть уверенными, что их выбор правильный. Мы считаем, что доверие надо заслужить, и именно поэтому мы убеждены, что технологические компании должны стремиться к максимальной открытости, – сказал Антон Шингарёв, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами. – Ни одна другая компания, работающая в сфере информационной безопасности, не раскрывает свой исходный код в таких масштабах, никто другой не делится с партнёрами и регуляторами таким количеством информации о своих технологиях и процессах. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы рассчитываем, что наша инициатива позволит сделать всю индустрию более открытой и поможет выстроить доверие между пользователями и разработчиками».

Частью глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатории Касперского» также является её программа по ответственному раскрытию уязвимостей Bug Bounty. С марта 2018 года с помощью независимых исследователей компания закрыла 66 багов в своих продуктах. Общая сумма вознаграждений, выплаченных за обнаружение этих уязвимостей, составила $45350.