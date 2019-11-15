× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

Как научиться идентифицировать все устройства в своих сетях?

Как правильно управлять идентификацией и доступом? Зарегистрируйтесь, чтобы бесплатно скачать электронную книгу об безопасной интеграции ОТ- и ИТ-сетей прямо сейчас.

× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

Какие ОТ-протоколы чаще всего страдают от атак?

У каких поставщиков ICS/SCADA есть иммунитет от преступников? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно исследование о тенденциях в сфере безопасности операционных технологий прямо сейчас.

Eset: умные гаджеты Amazon помогали злоумышленникам следить за пользователями

Международная антивирусная компания Eset обнаружила опасные уязвимости в колонках Amazon Echo первого поколения и электронных книгах Amazon Kindle восьмого поколения.

Они позволяют злоумышленникам осуществлять так называемые KRACK-атаки (атаки с переустановкой ключа) и реализовывать такие киберугрозы, как перехват и расшифровка конфиденциальной информации (например, паролей) и DDoS-атаки и т. д.

Специалистам Eset удалось повторить переустановку ключа парного шифрования (PTK-TK) и группового ключа (GTK) при четырехстороннем рукопожатии (four-way handshake — механизм аутентификации пользователя, который создает уникальный ключ шифрования и передачи трафика).

Eset передала информацию службе безопасности Amazon. В настоящее время выпущена новая версия ПО, отвечающего за корректную аутентификацию при подключении к Wi-Fi-сети, поэтому пользователям рекомендуется проверить прошивку на всех устройствах. Можно создать отдельную подсеть в домашней сети для умных девайсов, что в случае их взлома защитит смартфоны и компьютеры.