× С чего начнется четвертая промышленная революция в вашей компании? Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей. Как минимизировать риски и научиться извлекать максимальную прибыль?

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× Как защитить критическую инфраструктуру от киберпреступников? ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным. С какими угрозами борются компании с ОТ-сетями?

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«Лаборатория Касперского»: две трети промышленных компаний замалчивают произошедшие киберинциденты

Как показали результаты последнего опроса «Лаборатории Касперского», две трети (67%) промышленных предприятий в мире не сообщают регулирующим органам о произошедших в их сетях киберинцидентах. Соответствие различным нормам и требованиям является обязательным для современных индустриальных компаний и даже служит одним из главных факторов инвестиций в информационную безопасность, однако предприятия нередко соблюдают не все правила.

К примеру, в случае с сокрытием киберинцидента промышленные компании сильнее всего переживают из-за штрафов, которые может наложить регулятор, а также из-за того, что обнародование информации о подобных событиях может повредить их репутации. В ходе опроса респонденты признались, что больше половины киберинцидентов (52%) приводят к нарушению требований регуляторов, а 63% опрошенных рассказали, что их очень волнует потенциальная возможность потери доверия клиентов вследствие киберинцидента.

За исключением ситуации с информированием регуляторов о киберинцидентах промышленные компании в целом очень серьезно относятся к соблюдению норм и требований. По результатам опроса оказалось, что лишь 21% предприятий в мире считают, что в недостаточной степени соответствуют обязательным требованиям регулирующих органов. Кроме того, для 55% компаний необходимость соблюдения норм и правил является основным драйвером инвестиций в информационную безопасность. Однако ориентируясь лишь на формальные требования, предприятия нередко не учитывают актуальные угрозы – только 28% компаний формируют свой бюджет на кибербезопасность, исходя из текущего ландшафта угроз.

«Соответствие нормам и требованиям регулирующих органов в индустриальной сфере – крайне серьезная задача. Но не менее важно помнить о реальном ландшафте киберугроз, который постоянно меняется. Необходимого уровня безопасности в соответствии со всеми требованиями предприятиям поможет достичь качественное специализированное защитное решение и четкая политика безопасности. Подобные решения должны содержать передовые технологии распознавания угроз, инструменты для оценки уязвимостей и реагирования на инциденты, а также предоставлять сотрудникам предприятий возможность совершенствовать свои знания и навыки в сфере кибербезопасности», – сказал Георгий Шебулдаев, руководитель направления Kaspersky Industrial CyberSecurity.

Специально для защиты технологических и промышленных сетей «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Industrial CyberSecurity. Этот комплекс технологий и сервисов обеспечивает кибербезопасность всех уровней производственных систем, включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование.