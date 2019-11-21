«Лаборатория Касперского» разработала защиту для корпоративных проектов на основе блокчейн-технологий

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Enterprise Blockchain Security — новый сервис, который помогает организациям защитить разработанные и внедренные ими корпоративные проекты на основе блокчейн-технологий.

По прогнозам IDC, к 2022 г. расходы организаций на подобные проекты достигнут $11,7 млрд. Ключевые отрасли, в которых ведется разработка приложений на базе технологии распределенного реестра (специальной версии блокчейна для предприятий), — это производство, инвестиции и розничная торговля. Подобные корпоративные блокчейн-сервисы помогают оптимизировать цепочки поставок, снизить издержки, управлять доверием в консорциумах — например, при реализации одного крупного проекта несколькими компаниями и т.д.

Пока директора по информационной безопасности не включают защиту блокчейн-проектов в свой список приоритетных задач. Так, по данным «Лаборатории Касперского», в 2019 г. только 15% руководителей этих подразделений по всему миру считают, что блокчейн-технология окажет существенное влияние на ИТ-безопасность организаций в будущем. Однако такие приложения работают с конфиденциальными данными и создаются с целью дальнейшей интеграции в критически важные для бизнеса системы. На стадии разработки и подготовки к запуску корпоративные проекты нуждаются в проверке на защищенность. Анализ безопасности необходим для выявления уязвимостей, которые в дальнейшем могут повлечь риски несанкционированного проникновения и нарушения в работе корпоративных блокчейн-приложений.

Сервис Kaspersky Enterprise Blockchain Security предоставляет следующие возможности: оценка безопасности смарт-контрактов и кода блокчейна, а также анализ защищенности приложений. Оценка позволяет тщательно изучать смарт-контракты на предмет логических ошибок, уязвимостей и недокументированных возможностей, чтобы обеспечить безопасную реализацию бизнес-правил и процессов. Анализ защищенности приложений, разрабатываемых с помощью блокчейн-технологий, позволяет находить и исправлять критические уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники. Данный анализ проводится методами «белого ящика» (полный доступ к приложению), «серого ящика» (имитация действия внутренних пользователей с различным уровнем доступа) и «черного ящика» (имитация действий злоумышленника). Результаты предоставляются в виде развернутого отчета, в котором указываются технические детали найденных уязвимостей и даются рекомендации по их устранению.

«В крупных компаниях уже пару лет ведется разработка блокчейн-приложений. Теперь предприятия начинают внедрять их на уровне целой компании. Однако команды, ответственные за подобные технологии, могут столкнуться с дополнительными барьерами, связанными с управлением рисками и ИТ-безопасностью. Их опасения не беспочвенны: с увеличением числа корпоративных блокчейн-приложений атаки на них, вероятно, участятся. Мы видим растущий спрос на оценку безопасности блокчейн-проектов от команд, занимающихся их разработкой, и наш новый сервис нацелен на решение этой задачи», — сказал Павел Покровский, эксперт «Лаборатории Касперского» по блокчейн-технологиям для крупного бизнеса, руководитель направления Blockchain Security.