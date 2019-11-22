Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер

Эксперты Positive Technologies подвели итоги III квартала 2019 г. В числе главных тенденций отмечены рост количества уникальных киберинцидентов, высокая активность APT-кибергруппировок, специализирующихся на целенаправленных атаках, а также двукратное преобладание доли кибератак, направленных на кражу информации, над долей финансово мотивированных кампаний.

Главный тренд — преобладание целенаправленных атак над массовыми. Их доля составляет 65% против 59% во II квартале. Наибольший интерес для злоумышленников представляют государственные учреждения, промышленные компании, финансовый сектор и сфера науки и образования.

На протяжении III квартала эксперты PT Expert Security Center (PT ESC) регулярно фиксировали атаки APT-группы TA505. В арсенале группировки банковский троян Dridex, шифровальщик Cryptomix, код которого подписан сертификатами, выданными на подставные юрлица, трояны для удаленного управления ServHelper и FlawedAmmyy, а также плагин Upxxec, способный детектировать и отключать большое число антивирусных средств защиты. Кроме того, специалисты PT ESC зафиксировали кибератаки APT-групп RTM, Cobalt, Bronze Union, APT-C-35, KONNI, Gamaredon и других.

В прошедшем квартале доля кибератак, направленных на кражу информации, выросла до 61% в атаках на юридические лица и до 64% в атаках на частных лиц (58% и 55% во втором квартале). При этом доля финансово мотивированных кампаний не превышает 31%.

При атаках на юридические лица четверть от общего объема похищенной информации составляют персональные данные. Каждая пятая атака была направлена против частных лиц, при этом почти половина (47%) всех украденных у них данных — это учетные данные в различных системах (логины и пароли).

Эксперты Positive Technologies зафиксировали снижение доли атак с применением майнеров криптовалюты — до 3% в случае организаций и до 2% в кампаниях, нацеленных на частных лиц. Этот факт может быть связан с постепенным переходом злоумышленников на ВПО, которое способно выполнять сразу несколько функций. Например, троян Clipsa умеет скрытно «майнить» криптовалюту, воровать пароли, подменять адреса криптокошельков, а также запускать брутфорс-атаки против сайтов на базе WordPress.

«По-прежнему популярны методы социальной инженерии: в III квартале доля атак на юрлица с их применением выросла почти вдвое — до 69% (с 37% в предыдущем квартале), — сказала аналитик Positive Technologies Яна Авезова. — В 81% случаев заражение инфраструктуры компаний вредоносным ПО начинается с фишингового письма».

Растет доля заражений вредоносным ПО. Три четверти атак на юридические лица и 62% атак на частных лиц сопровождались заражениями различного рода зловредами. Если заражение инфраструктуры компании начинается, как правило, с фишингового письма, то частные лица чаще становятся жертвами в результате посещения скомпрометированных веб-ресурсов (в 35% атак против частных лиц).

Также эксперты Positive Technologies обнаружили, что в конце лета после нескольких месяцев затишья возобновил активность один из крупнейших ботнетов в мире под названием Emotet. Операторы ботнета работают по схеме malware as a service (MaaS) и предоставляют киберпреступникам доступ к компьютерам, зараженным Emotet, для их дальнейшего инфицирования другими вредоносами, например, Trickbot или Ryuk.

По оценкам исследователей, информация о большинстве кибератак на организации не предается огласке из-за репутационных рисков. Эксперты Positive Technologies регулярно публикуют собственную статистику и результаты исследований с целью обратить внимание организаций и обычных граждан на наиболее актуальные методы и мотивы кибератак, а также с целью выявить основные тенденции в изменении ландшафта киберугроз.