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Eset: более 40% россиян делятся интимными фото в сети

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Международная антивирусная компания Eset провела исследование о том, делятся ли российские интернет-пользователи интимными фото и видео. Согласно результатам, 41% опрошенных обмениваются подобным контентом.

Похожее исследование уже проводилось специалистами Eset в 2015 г. Тогда 53% респондентов признались в пристрастии к обмену откровенным контентом. Судя по всему, за минувшие годы пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных.

В рамках нового исследования выяснилось, что 8% опрошенных лично столкнулись с утечкой своих приватных фотографий. Еще 43% сообщили, что не делятся такими материалами с кем-либо.

Респондентам также был задан вопрос о способах защиты личных данных. 45% не хранят приватную информацию, 16% защищаются с помощью антивируса, а 11% прибегают к продвинутым методам (VPN и шифрованию).

Еще 33% опрошенных не заботятся о собственной безопасности в сети, поскольку, по их мнению, им нечего скрывать.

Пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах. В случае кибератаки данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или даже слиты в сеть.

К примеру, в августе 2019 г. Eset обнаружила вредонос, который ищет в запущенных приложениях и открытых вкладках браузера ключевые слова, связанные с порнографией. Обнаружив искомое, программа начинала запись экрана, а затем отправляла ее злоумышленникам вместе с личными данными жертвы.

Увлечение ресурсами с откровенным контентом требует ответственного отношения к личной безопасности в сети. Eset рекомендует использовать комплексное антивирусное решение для защиты от слежки и предотвращения доступа злоумышленников к приватной информации.



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