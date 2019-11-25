«Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP

«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident Response Platform (IRP), предназначенной для автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности.

Реализованы менеджеры коннекторов данных, необходимые для передачи команд конкретным коннекторам. Они могут автоматически распределять задачи между собой для обеспечения отказоустойчивости системы и равномерного распределения нагрузки. Менеджеры коннекторов данных могут быть установлены как локально, так и на удаленных серверах.

Появилась возможность добавления пользовательских параметров конфигурации во внешнем коннекторе. При реализации коннектора с помощью скриптов необходимо указывать в скрипте ряд параметров, общих для всех скриптов. Данный функционал позволяет делать это гораздо быстрее и существенно упрощает администрирование.

Для менеджеров внешних коннекторов реализована регистрация действий по изменению настроек в разделе «Аудит пользователя». Регистрируются создание, изменение и удаление менеджера внешних коннекторов. Это необходимо для предотвращения ситуации, когда один пользователь удаляет изменения другого.

Появилось создание пользовательских событий при удалении уязвимости, нарушителя, угрозы, меры защиты из разделов «Область оценки риска», «Экспресс-оценка» и «Предлагаемые меры опросного листа». Данная информация отображается в логе пользовательских событий, способствуя синхронизации данных между серверами.

Появилось лицензирование по количеству типов коннекторов данных и количеству внешних коннекторов. Теперь можно выбирать не только весь модуль, но и декомпозировать его по количеству необходимых внешних коннекторов и коннекторов данных.

Появилась возможность экспорта/импорта не только внешнего коннектора целиком, но и его отдельных составляющих - конфигураций и команд - с одного портала на другой. Процесс экспорта/импорта становится более простым, быстрым и гибким.

Реализован экспорт/импорт столбца типа «Связь с базой знаний» в свойстве типа «Таблица».

Появился функционал шаблонов свойств заявок. Теперь достаточно только один раз заполнить такой шаблон, занеся в него все необходимые значения свойств. Затем его можно постоянно применять для определенного типа заявки.

Реализована валидация кириллических названий справочников Базы знаний. При превышении количества допустимых символов названия выводится ошибка о превышении допустимой длины.