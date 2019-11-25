Клиенты «Информзащиты» получат свой «Антифишинг»

«Информзащита» и «Антифишинг» подписали партнерское соглашение. Теперь «Информзащита» сможет поставлять своим заказчикам передовое программное обеспечение компании «Антифишинг», направленное, как следует из названия, на противодействие одной из популярных техник интернет-мошенничества.

По данным пентестеров НИП «Информзащита» почти стопроцентный успех имеют атаки по методу социальной инженерии. Пожалуй, самой популярной техникой является фишинг. Этот способ направлен на получение конфиденциальной информации пользователей путем обмана и манипуляции последних. Платформа «Антифишинг» позволяет обучать сотрудников, оценивать и повышать осведомленность в вопросах информационной безопасности, измерять, тренировать и формировать их навыки, тем самым снижая риски инцидентов, связанных с человеческим фактором.

«Фокус нашей компании — психологические исследования, анализ реальных атак и разработка методологии и программного обеспечения, которое помогает измерять и развивать навыки сотрудников в области информационной безопасности. Мы рады, что компания «Информзащита» решила стать нашим союзником в деле защиты организаций от современных цифровых атак», — сообщает Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг». «Внедрение систем повышения осведомленности пользователей является актуальной задачей для обеспечения информационной безопасности. Платформа «Антифишинг» позволяет автоматизировать интерактивное обучение работников по вопросам информационной безопасности, тренировать и измерять практические навыки сотрудников через имитированные цифровые атаки, а также формировать отчетность об уровне знаний и навыков работников в области информационной безопасности», - считают специалисты «Информзащиты».