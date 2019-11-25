Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода

Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды мошенничеств с банковскими картами 2019 года. Согласно данным экспертов банка и компании, главным трендом уходящего года для злоумышленников стала социальная инженерия, которую «обогатили» несколько новых сценариев. Среди позитивных аспектов развития рынка финансовых сервисов эксперты называют снижение темпов роста мошенничеств с CNP-транзакциями, а также снижение POS- и ATM-фрода.

Эпидемия социальной инженерии

Согласно данным Райффайзенбанка, 70% карточных мошенничеств в 2019 году связано с различными инструментами в рамках социальной инженерии. Злоумышленники используют звонки с подменных номеров, просят установить «защитное» программное обеспечение, снять и положить средства на «безопасный счет» или узнают данные учетной записи.

«В этом году мы действительно наблюдаем всплеск атак с использованием социальной инженерии. Менее 40% пользователей в России не сталкивались сами и не слышали от знакомых и близких о случаях потери денег из-за действий телефонных мошенников, — сказал Максим Федюшкин, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention. — Банки внедряют средства защиты, позволяющие выявлять подобные инциденты, например, приостановить транзакцию, если одновременно с приложением онлайн-банкинга запущено ПО для удаленного управления, а также дорабатывают текущие правила и алгоритмы, чтобы противодействовать новым подходам в социальной инженерии. Однако злоумышленники очень изобретательны, поэтому гарантированно противостоять им может только сам пользователь, для этого достаточно действовать более осознанно и скептически относиться к любым сообщениям и входящим звонкам».

По данным Райффайзенбанка, динамика мошеннических CNP-транзакций в 2019 году снизилась на 15%. Однако это не значит, что CNP-транзакции ушли в прошлое: мошенники обращаются к менее защищенным финансовым и e-commerce платформам. Полученные карточные данные используются для того, чтобы расплачиваться в онлайн-магазинах. Часто этот тип атак соединяется с техниками социальной инженерии.

«В 2019 году CNP-транзакции и социальная инженерия стали главным трендом карточных мошенничеств, во многом благодаря тому, что мошенники быстро адаптируют используемые тактики – например, просят не назвать одноразовые пароли, а установить на телефон программное обеспечение. Противостоять социальной инженерии можно только с помощью масштабной информационной кампании, направленной на повышение кибер- и финансовой грамотности, и мы продолжим прикладывать усилия для того, чтобы повысить осведомленность наших клиентов», — сказала Виктория Александрова, руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка.

Среди сходящих на нет трендов 2019 года – POS- и ATM-мошенничества. Это связано не только с распространением карт с чипом, но и с ростом популярности NFC-транзакций, электронных кошельков и систем мгновенных межбанковских переводов. По данным Райффайзенбанка, объем мошенничеств с картами, скомпрометированными в торговых сетях или банкоматах, в 2019 году снизился на 73%.

Ознакомиться с результатами отчета и получить детальные рекомендации о том, как повысить безопасность карточных транзакций, можно на сайте Райффайзенбанка.