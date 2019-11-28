Guardicore поможет компаниям в России и СНГ защищать ЦОДы, облака и контейнеры

Guardicore анонсировала начало продаж в России, СНГ и Грузии. Продвижением решений вендора в регионе займется дистрибьютор «Тайгер оптикс».

Компания Guardicore была основана в 2013 году в Израиле и привлекла более $103 млн. от ведущих инвестиционных фондов в сфере информационной безопасности. Guardicore является создателем интуитивного и простого способа защиты критических активов в ЦОДах, контейнерах и гибридных облаках, основанного на принципах микросегментации и Zero Trust («нулевого доверия»). Платформа Guardicore Centra, флагманский продукт компании, включает в себя широкие возможности по мониторингу и сегментации вычислительных ресурсов, а также детектированию и реагированию на атаки в режиме реального времени.

Растущая поверхности атаки, динамическая природа современных гибридных ЦОДов и неприменимость традиционных средств защиты существенно усложняют задачу по обеспечению безопасности таких сред. Крупные и средние организации используют платформу Guardicore для защиты от угроз, регуляторного соответствия и организации безопасного доступа сотрудников и подрядчиков как к традиционным, так и виртуализированным ЦОДам, контейнерам и ресурсам в публичных облаках.

«Компании в России и странах СНГ отчетливо понимают специфику обеспечения безопасности ЦОДов и облачных ресурсов, а также преимущества микросегментации и подхода Zero Trust. Совместно с партнерами мы рады предложить заказчикам Guardicore – лидирующее решение в это сфере,» – сказал Никита Сильченко, генеральный директор «Тайгер оптикс».

Продукты Guardicore поставляются через авторизованных системных интеграторов и доступны для заказа в России и СНГ через дистрибьютора «Тайгер оптикс».