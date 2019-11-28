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Исследование «Лаборатории Касперского»: главы компаний ценят рекомендации ИБ-директоров, но не дают им отдельный бюджет

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К подавляющему большинству директоров по информационной безопасности (89%) регулярно обращаются за советом главы компаний, но при этом только каждый четвертый глава ИБ-службы (23%) работает под прямым руководством совета директоров. Таковы результаты нового исследования «Лаборатории Касперского».

Чаще всего члены правления обращаются к директорам по информационной безопасности, когда происходит киберинцидент, — об этом сообщили 60% респондентов по всему миру. Регулярно же запланированы встречи с топ-менеджментом у 57% директоров по информационной безопасности. Руководители компаний не только обращаются за советами, как действовать в конкретной ситуации, но и стремятся разобраться в том, как в целом лучше защищать компанию. Например, 56% респондентов сообщили, что совет директоров просит их дать экспертную оценку будущих ИТ-проектов.

Несмотря на то что мнение директоров по информационной безопасности ценится руководством, они тем не менее сталкиваются с трудностями при обсуждении расходов на кибербезопасность. Более половины (54%) говорят, что защищать бюджет трудно, потому что он является частью общего ИТ-бюджета, а 43% отмечают сильную конкуренцию со стороны других бизнес- и ИТ-инициатив.

«Руководители высшего уровня понимают, что для успешной работы компания должна быть надежно защищена от киберугроз. Но директорам по информационной безопасности нужно уметь превращать это понимание в реальную поддержку своего направления. Для этого им необходимо учиться разговаривать на языке бизнеса, говорить о том, какие именно проблемы решают средства информационной безопасности, и демонстрировать сторонний опыт, чтобы доказать необходимость внедрения важных мер», — сказал Вениамин Левцов, директор департамента корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы сделать взаимодействие с топ-менеджментом более эффективным, «Лаборатория Касперского» рекомендует директорам по информационной безопасности: инициировать регулярные встречи с советом директоров для обсуждения необходимых мер информационной безопасности и стратегических приоритетов компании; использовать специальные средства, которые помогают рассчитать соотношение затрат на информационную безопасность и потерь в результате кибератаки, например, Kaspersky IT SecurityCalculator; настаивать на том, чтобы руководители высшего уровня регулярно проходили тренинги по информационной безопасности, например, с помощью онлайн-инструмента Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Участие в таких тренингах помогает главам компаний увидеть практическую ценность и эффективность мер киберзащиты и способствовать укреплению корпоративной культуры информационной безопасности.

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