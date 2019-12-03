«Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино»

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершил два проекта в ТТЦ «Останкино»: разработана модель нарушителя и угроз безопасности персональных данных (ПД) в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» и проведено предварительное категорирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Телецентр «Останкино» объединен большим количеством каналов связи с передатчиками Останкинской телевизионной башни, организациями и операторами связи, осуществляющими передачу программ по кабельным, наземным и спутниковым каналам распространения телепрограмм, как на территории России, так и за рубежом.

Высокий уровень надежности и соответствие всем требованиям законодательства России для организации такого уровня являются одними из первостепенных задач.

Проведение обследования и оценка соответствия процессов обработки и защиты ПД требованиям нормативных документов были выполнены в несколько этапов и включали в себя: анализ внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок обработки и защиты ПД; определение перечня ПД, подлежащих защите; определение перечня информационных систем, обрабатывающих персональные данные; определение используемых средств защиты; определение степени участия персонала в обработке ПД и характера взаимодействия персонала, ответственного за обеспечение безопасности ПД; анализ информации и разработка отчета об обследовании; разработка модели нарушителя и угроз безопасности ПД и определение уровня защищенности.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ от 26 июля 2017 г. были выполнены работы по определению объектов КИИ ТТЦ «Останкино», которые обрабатывают информацию, необходимую для обеспечения выполнения критических процессов, и (или) осуществляют управление, контроль или мониторинг критических процессов, определение угроз безопасности информации в отношении объектов КИИ ТТЦ «Останкино». Кроме этого, в рамках проекта также было проведено предварительное категорирование объектов КИИ ТТЦ «Останкино».