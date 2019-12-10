«Инфосистемы джет» запустили новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений

В компании «Инфосистемы джет» появилось новое направление мониторинга инфраструктуры, сетей и приложений. Об этом CNews рассказали в пресс-службе компании. Среди систем мониторинга, которые планируют применять эксперты — самые востребованные на рынке Zabbix, Prometheus, Riverbed, Solarwinds и Appdynamics. С помощью них компания будет помогать своим заказчикам проактивно реагировать на инциденты и предотвращать сбои в работе бизнеса.

Направление возглавил Алексей Акопян, имеющий 15-летний опыт создания комплексных систем мониторинга в компаниях финансового сектора, телеком, ритейла и транспорта. Кроме того, к команде присоединилось еще несколько опытных экспертов, которые уже реализует крупные проекты для заказчиков «Инфосистем джет».

Ситуаций, в которых заказчик может обратиться к интегратору за услугой мониторинга, может быть несколько. В большинстве российских компаний у служб эксплуатации уже внедрена одна или несколько систем мониторинга от разных производителей. Как показывает практика, такие системы зачастую не настроены должным образом или давно потеряли свою актуальность. В этом случае они не предоставляют своевременной и достоверной информации о сбоях в инфраструктуре, а лишь обеспечивают констатацию факта уже случившейся проблемы, не давая представление о степени влияния инцидентов на бизнес компании.

Например, если в определенный момент интернет-ресурс перестает быть доступен, устаревшая система мониторинга выдаст ошибку в момент сбоя. Далее какое-то время потребуется на поиск и локализацию проблемы, а бизнес-процесс, в котором произошел инцидент, будет простаивать. Грамотно же настроенная система мониторинга нового поколения с возможностью предиктивного анализа данных может не просто обнаружить, но даже предотвратить инцидент. Например, приложение мониторинга выяснит, что в информационной системе не оптимизированы запросы к базе данных, которые могут привести к сбою в период высокой нагрузки на сайт.

Зачастую компании начинают задумываться о внедрении системы комплексного мониторинга только после масштабного сбоя, который привел к серьезным финансовым потерям. И подобные случаи происходят регулярно: в крупном банке перестает работать мобильное приложение или на сайте известного онлайн-магазина в период распродаж случается сбой, и покупатель не может оформить заказ. В итоге бизнес теряет несколько миллионов рублей за пару часов. При этом инцидента удалось бы избежать, если бы в организации заранее был сделан аудит систем, проведены необходимые улучшения и внедрено решение мониторинга от вендора, специализирующегося в данной области.

«Построение системы комплексного мониторинга зачастую является финальным этапом инфраструктурных проектов, на которых в том числе специализируется наша компания. Это помогает заказчикам обеспечить надежность не только инфраструктуры, но и бизнес-систем, быстро принять меры в случае сбоя, пока проблема в ИТ еще не привела к остановке бизнес-процесса и финансовым потерям», — сказал Алексей Акопян, руководитель отдела систем мониторинга компании «Инфосистемы джет».

«Инфосистемы джет» планируют оказывать услугу в несколько этапов: аудит и консалтинг. Эксперты выявляют узкие места и болевые точки. Например, частые жалобы пользователей на долгий процесс формирования отчетности, на проблемы с доступом к ресурсам корпоративного сайта или видеоконференцсвязи и т.д.; концепция. Эксперты «Инфосистем джет» разрабатывают план внедрения, основанный на данных об инфраструктуре компании, ее ключевых ИТ-системах и выявленных болевых точках; реализация. Внедрение выбранной системы мониторинга; документирование и сопровождение. Этот этап нужен для того, чтобы после проекта у клиента была возможность развивать систему и адаптировать ее под новые задачи.

Выбранные системы мониторинга легко адаптируются под любые технические требования, обладают мощной функциональностью и гибкостью в реализации. «Это не совсем коробочные решения: они позволяют сделать любые доработки под специфику и пожелания каждого заказчика, исходя из его ИТ-инфраструктуры и набора ИТ-систем. С помощью этих инструментов мы создаем системы мониторинга, позволяющие обеспечить бесперебойность как небольших, так и крупных территориально распределенных инфраструктур», — отметил Алексей Акопян.