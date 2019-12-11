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«Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет»

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выпустила вторую версию решения «Гарда Антиботнет». Это система обнаружения вирусной и вредоносной активности на телефонах абонентов сотовой связи и устройствах интернета вещей.

«Гарда Антиботнет» анализирует трафик сотовых операторов в поисках вирусной активности, выявляет зараженные телефоны и устройства интернета вещей, накапливает статистику аномальной активности: сканирования, подбор паролей, скрытая передача данных. Система предоставляет инструменты для специалистов по выявлению фрагментов трафика и кода для анализа и декомпиляции вредоносных программ, внедренных в телефоны.

Поисковый модуль на 2U устройстве способен обрабатывать трафик 240 Гбит/с и 110 млн пакетов/с. Поиск ведется в том числе и в зашифрованном трафике.

Для выявления актуальных угроз центр компетенции «Гарда Технологии» разрабатывает собственные DPI-сигнатуры, позволяющие обнаружить вредоносные и аномальные активности телефонов и устройств интернета вещей.

Операторы связи могут использовать продукт «Гарда Антиботнет» для предоставления услуг финансовым организациям и банкам.

Ожидаемые аналитиками темпы роста рынка интернета вещей приведут к резкому росту угроз кибербезопасности.

Внедрение решения «Гарда Антиботнет» подготовит операторов связи к купированию этих угроз и поможет в освоении нового быстрорастущего рынка.

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