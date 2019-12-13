Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в системе управления производством электроэнергии

Positive Technologies помогла Siemens устранить опасные уязвимостей в системе управления производством электроэнергии. Решение Siemens SPPA-T3000 применяется для контроля и управления технологическими процессами на крупных объектах электрогенерации в США, Германии, России и других странах

«Эксплуатация некоторых уязвимостей может позволить злоумышленнику выполнить произвольный код на сервере приложений (одном из важнейших компонентов системы SPPA-T3000), получить контроль над технологическим процессом и нарушить его. Это грозит прекращением выработки электроэнергии и аварийными ситуациями на ТЭС или ГЭС — там, где установлена уязвимая система», — отметил руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров.

Уязвимости были обнаружены в двух компонентах SPPA-T3000 — в сервере приложений и сервере миграции.

В коде сервера приложений было найдено семь уязвимостей. Три из них позволяют выполнить произвольный код в системе. В первом случае это возможно благодаря использованию незащищенного сервиса Remote Method Invocation (RMI), причем для эксплуатации уязвимости аутентификация не требуется. Другая возможность выявлена в сервисе Java Management Extensions (JMX), запущенном на сервере приложений. Выполнить код в системе позволяет и наличие в системе метода, доступного через удаленный вызов процедур (RPC-метода), предназначенного для администрирования и не требующего аутентификации.

Еще три уязвимости сервера приложений связаны с недостатком аутентификации некоторых сервисов, который позволяет остановить некоторые запущенные внутри системы контейнеры и вызвать отказ в обслуживании сервера. Последняя уязвимость позволяет загружать произвольные файлы без какой-либо авторизации.

Другие десять уязвимостей обнаружены в сервере миграции MS-3000. В их числе две возможности удаленного чтения и записи произвольных файлов. Так, например, злоумышленник может прочитать файл /etc/shadow, содержащий зашифрованные пароли пользователей, и попробовать подобрать пароль.

Также выявлены множественные недостатки безопасности типа «переполнение буфера на куче». Их эксплуатация может, среди прочего, привести к отказу сервера миграции.

Пользователям рекомендуется установить последнюю версию SPPA-T3000, в которой устранены обнаруженные уязвимости.

Для выявления киберинцидентов и обнаружения уязвимостей в АСУ ТП компания Positive Technologies предлагает продукты PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и Maxpatrol 8, учитывающие особенности промышленных протоколов.