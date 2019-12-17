«Лаборатория Касперского» и «Тинькофф» вместе помогут микробизнесу защититься от цифровых угроз

Экосистема для малого и среднего бизнеса «Тинькофф бизнес» и «Лаборатория Касперского» запустили специальную версию Kaspersky Small Office Security, которая защитит от цифровых угроз микроорганизации и индивидуальных предпринимателей. Новая версия программы обезопасит минимальное число устройств, которые необходимы для ведения бизнеса, — один сервер, три компьютера и три мобильных гаджета.

Это предложение выгодно для начинающих предпринимателей и микробизнеса с минимальным количеством техники — например, небольшому кафе, пекарне, салону красоты. Также решение подойдет небольшим веб-студиям и рекламным агентствам.

Kaspersky Small Office Security помогает безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надежно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создает автоматические резервные копии всех файлов. Для работы с программой не нужен системный администратор.

Решение доступно клиентам «Тинькофф бизнеса». Стандартный срок действия лицензии — 12 месяцев, но благодаря совместной программе компаний предприниматель дополнительно получает три месяца защиты бесплатно.

Сегодня малый бизнес все чаще сталкивается с цифровыми угрозами, в том числе с вредоносным ПО и утечками данных. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», за прошедшие 12 месяцев с утечками данных столкнулись 27% российских компаний, чей штат не превышает 50 сотрудников. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 12 процентных пунктов.

Федор Бухаров, вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф бизнеса», сказал: «Мы в "Тинькофф" непрерывно внедряем новые технологии, чтобы сделать обслуживание клиентов удобнее и быстрее, и параллельно мы работаем над тем, чтобы все решения были надежно защищены. Но зачастую уязвимости бывают именно на клиентской стороне. Простейший вирус может стать причиной остановки бизнеса предпринимателя и нанести ему непоправимый урон. И мы рады, что сможем предложить нашим клиентам-предпринимателям надежную защиту от лидера рынка по вполне доступной цене».

«Современный малый бизнес становится все более мобильным, все больше рабочих процессов переходят в онлайн-формат – продажи, кассовые операции и бухгалтерия, отчетность и, конечно, банковские услуги. Все они нуждаются в защите с помощью самых передовых технологий, – сказал Тимур Бигулов, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом "Лаборатории Касперского". – При этом именно предприниматели больше остальных представителей бизнеса нуждаются в максимально простых в использовании и доступных цифровых решениях, которые помогут им экономить время и рабочие ресурсы своего небольшого дела. Мы рады, что вместе с "Тинькофф бизнесом" теперь можем предложить такое решение».