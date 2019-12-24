Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»

Infowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информации компании, в том числе связанной с производством и потреблением ее продукции.

Infowatch Traffic Monitor позволит осуществлять мониторинг несанкционированных действий сотрудников внутри компании и предотвращать передачу данных при обнаружении в них защищаемой информации. Кроме того, решение интегрировано с такими системами как Usergate и Exchange, а также соответствует требованиям ФСТЭК. В компании «Газпром межрегионгаз Уфа» особо отметили простоту применения Traffic Monitor и высокий профессионализм сотрудников ГК Infowatch, внедрявших систему.

Руководитель направления клиентских сервисов в ПФО ГК Infowatch Тимур Галиулин сказал: «Infowatch Traffic Monitor является отечественной разработкой, занимающей лидирующие позиции на рынке информационной безопасности. Кроме того, это первая в России система, способная способной блокировать действия злоумышленников в момент совершения инцидентов, без прерывания бизнес-процессов компании, и это крайне важно для корпоративных заказчиков из ТЭК».