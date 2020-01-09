IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ»

«Лаборатория Касперского» и IBS создали решение, которое призвано защитить инфраструктуру виртуальных рабочих столов и пользовательские устройства без дополнительных средств информационной безопасности

Безопасность тонких клиентов — распространенная проблема: стандартные операционные системы, как правило, не предназначены для работы с ними и обладают избыточной функциональностью. Это делает устройства доступа уязвимыми и требует дополнительных средств защиты.

«Лаборатория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скала-Р ВРМ», которое предназначено для систем с высокими требованиями к безопасности. С помощью связки этих продуктов конечный пользователь получает комплексное безопасное решение для доступа к среде виртуальных рабочих столов на базе современных российских технологий.

Первая версия решения поддерживает проброс USB-устройств, работу с носителями ключевой информации (токенами/смарт-картами) «Рутокен», JaCarta и SafeNet и подключается к рабочим столам по протоколу RDP. Интеграция с системой централизованного управления Kaspersky Security Center позволяет выполнять задачи по обновлению KasperskyOS и клиента «Скала-Р ВРМ», а также обеспечивает централизованное управление и мониторинг тонких клиентов.

Антон Климов, директор отделения внедрения и эксплуатации систем информационной безопасности в IBS, сказал: «До сегодняшнего дня на рынке не существовало специализированной защищенной операционной системы, предназначенной для тонких клиентов. KasperskyOS — это не очередной клон Linux-подобных систем, а абсолютно новая операционная система, написанная с нуля. "Лаборатория Касперского" сделала уникальный продукт на российском рынке. Доработав наше VDI-решение под KasperskyOS, мы обеспечили защиту всех слоев ИТ-инфраструктуры, включая клиентские устройства доступа к среде виртуальных рабочих столов».

Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS, отметил: «Нам важно, что на рынке существует качественная российская виртуализация и решение для создания высоконагруженных рабочих столов на базе технологии VDI. Это уже не первый опыт плодотворного сотрудничества "Лаборатории Касперского" и "Скала-Р". Интеграция KasperskyOS и "Скала-Р ВРМ" позволила создать изначально защищенное виртуальное рабочее место, которое обеспечивает безопасное хранение и обработку данных».