«Код безопасности» представил Secret Net Studio 8.6

«Код безопасности» объявил о выходе новой версии продукта Secret Net Studio, предназначенного для комплексной защиты рабочих станций и серверов от внешних и внутренних угроз. В версии 8.6 был усилен контроль административных привилегий, появились расширенные возможности централизованного развертывания и управления продуктом, а также дополнительный функционал для выполнения требований по защите объектов КИИ.

Важнейшим нововведением Secret Net Studio 8.6 стал усовершенствованный механизм самозащиты приложения и контроля административных привилегий.

Большие нововведения коснулись централизованного режима развертывания и конфигурирования. В сетевом режиме появилась возможность функционирования в несвязанных лесах Windows Active Directory (AD), а также централизованного развертывания через Windows System Center Configuration Manager.

Важным обновлением стало появление в составе Secret Net Studio 8.6 почтового клиентского антивируса.

В подсистеме идентификации и аутентификации были реализованы функции, обеспечивающие выполнение мер по защите объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с приказом ФСТЭК России №239.

В рамках поддержки новых платформ и технологий была обеспечена работа Secret Net Studio 8.6 с обновлениями 1903 и 1909 операционной системы Windows 10, реализована поддержка аппаратных средств аутентификации – GuardantID, соответствующего требованиям второго уровня контроля отсутствия НДВ (с возможностью применения в системах, обрабатывающих гостайну), и Rutoken Микрон 2151.

«В Secret Net Studio версии 8.6 мы уделили особое внимание разграничению ролей администратора безопасности и администратора информационной системы: дополнительно защитили управляющие интерфейсы приложения специальным PIN-кодом, что позволило строго ограничить возможности администратора информационной системы независимыми от ОС механизмами», – сказал Павел Петров, ведущий менеджер по продуктам компании «Код безопасности».

Secret Net Studio 8.6 выпускается в двух редакциях: Secret Net Studio (для защиты конфиденциальной информации) и Secret Net Studio – C (для защиты гостайны). Редакция Secret Net Studio (в отличие от Secret Net Studio – C) содержит антивирусный модуль и модуль системы обнаружения и предотвращения вторжений. Обе редакции Secret Net Studio 8.6 должны будут пройти оценку соответствия требованиям ФСТЭК России (инспекционный контроль). О результатах прохождения испытаний будет объявлено дополнительно. Продукт поступит в продажу после прохождения инспекционного контроля.

Пользователям Secret Net 6 и Secret Net 7 при наличии непрерывной действующей технической поддержки доступна миграция на Secret Net Studio с сохранением выполненных настроек.