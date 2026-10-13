Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты

Проблемы с продукцией Ledger

Компания Ledger, производитель аппаратных криптокошельков, признала, что часть выпущенных ей устройств и проданных одним из реселлеров, была модифицирована неизвестными злоумышленниками. По сообщению Bleeping Computer, в девайсы был встроен «шпионский» модуль, позволивший авторам модификации опустошить криптокошельки пользователей.

Реселлером в данном случае выступила компания CryptoBillis, крупный малазийский ритейлер, работающий в Юго-Восточной Азии.

На фоне жалоб со стороны пользователей продукции Ledger на внезапную утрату криптоактивов Ledger 9 октября 2026 г. начала собственное разбирательство, на время которого попросила CryptoBilis воздержаться от реализации девайсов. На следующий день компания сообщила о выявлении по крайней мере одного девайса, модифицированного злоумышленниками. Однако до сих пор неизвестно, кто стоит за их изготовлением и внедрением в оригиналы и на каком этапе производства или логистики оно было осуществлено.

Фото: MagicalTux в соцсети X Один из вариантов модифицированного Ledger Nano X в разборе

В середине сентября 2026 г. ряд независимых исследователей сообщил о том, что на рынке доступны «холодные» криптокошельки Ledger Nano X со скрытым встроенным имплантом, позволяющий злоумышленникам удаленно получать сведения о выполняемых на устройстве операциях. Примечательно, что такие девайсы имели цену вдвое меньше рекомендуемой производителем.

Что такое Ledger Nano X

Ledger Nano X – это аппаратный криптокошелек, широко применяемый для безопасного хранения закрытых ключей (seed-фраз) и подтверждения транзакций с криптоактивами, в том числе в отсутствие подключения к Сети.

Согласно официальному сайту Ledger, модель Nano X имеет компактный экран диагональю 1,1 дюйма, поддерживает ключи доступа (passkey) в качестве второго фактора аутентификации (2FA), подключение по Bluetooth и обеспечивает работу в течение 5 часов без подзарядки аккумулятора.

Девайс позволяет взаимодействовать более чем с 5,5 тыс. монет и токенов, в числе которых Bitcoin, Ethereum, XRP, USD Tether, Polkadot и Litecoin. На устройство можно установить до 100 приложений.

В официальном интернет-магазине Ledger устройство предлагается по цене в 82,5 евро (около 7,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 октября 2026 г.).

Применение модифицированных Ledger Nano X для хищения криптовалюты – явление далеко не новое. В 2021 г. CNews сообщил о кампании, в ходе которой злоумышленники бесплатно рассылали поддельные Ledger Nano X со впаянными флеш-накопителями от лица Ledger якобы для замены уже имеющихся у пользователей устройств на нескомпрометированные. Мошенников тогда подвело небрежно составленное сопроводительное письмо, которое вызывало подозрение у получивших модифицированный девайс.

«Шпионские» модификации эволюционируют

Глава ИТ-компании Karpeles Lab Inc. Марк Карпелес (Mark Karpelès) отмечает, что нынешние образцы модифицированных Ledger Nano X заметно отличаются по качеству исполнения от предыдущих вариантов, в которых, к примеру, содержавших следы ручной пайки. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию одного из новых образцов. По словам эксперта, «шпионский» модуль перехватывает сигналы нажатия кнопок и информацию, выводимую на дисплей электронной «начинкой» Nano X, после чего отправляет их злоумышленникам через мобильную сеть LTE.

Ledger предлагает проверку на подлинность выпускаемых ей устройств, однако в данном конкретном сценарии процедура бесполезна, поскольку модификация никак не сказывается на работе встроенного криптомодуля Secure Element.

Как устроен «шпионский» имплант

Эксперты Tibane Labs подтвердили выводы Карпелеса, уточнив, что им доводилось сталкиваться по крайней мере с двумя вариантами Ledger Nano X с «сюрпризом» внутри. Один из них был приобретен на через маркейтплейс Amazon Japan у китайского вендора с доставкой из Малайзии, второй – посредством японской аукционной площадки “Yahoo! Action”.

Внутри первого образца модифицированных Ledger Nano X, помимо стандартной заводской «начинки», специалисты обнаружили микроконтроллер ST STM32G431KBU6 (1 ядро ARM Cortex M4, 128 КБ флеш-памяти) в корпусе UFQFPN-32, сокрытый под антенной и аккумулятором девайса. Микроконтроллер подключен к оригинальной плате Nano X посредством шины SPI.

Для связи с инфраструктурой злоумышленников был задействован миниатюрный eSIM-чип с восемью контактами и размером всего 2х2 мм, расположенный рядом с микроконтроллером, а также экранированный модуль сотовой связи четвертого поколения (LTE). Уместить все это в довольно компактном корпусе девайса злоумышленником удалось при помощи замены оригинальной батареи на обладающую меньшими размерами.

Во втором обследованном девайсе маркировка на поверхности микроконтроллера и eSim-модуля оказалась стертой, выяснили исследователи Tibane. Причем этот экземпляр оказался более «продвинутым» в сравнении с попавшим в руки к Карпелесу: имплант оказался запитан от оригинальной батареи Ledger Nano X, а расположился он в пространстве под OLED-экраном вместо мягкой защитной прокладки.

В обоих случаях компоненты «шпионского» модуля были выполнены на базе гибкой печатной платы, выполненной качественно, вероятно, в заводских условиях.

То, что устройство было модифицировано, выдает и наличие отсутствующей в оригинале кастомной плоской LTE-антенны, встроенной злоумышленниками в его корпус. На фотографиях, предоставленных Марком Карпелесом, видна маркировка антенны: C-A2016-NANO-V1.1.