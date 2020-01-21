«Инфосистемы Джет» улучшили защиту Jet CSIRT в АСУ ТП «Лаборатории Касперского»

Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» интегрировал поток данных об угрозах в системах промышленной автоматизации от «Лаборатории Касперского» в используемые SIEM-систему и базу знаний. Наличие информации об угрозах для промышленной инфраструктуры позволило повысить уровень экспертных сервисов аутсорсинга информационной безопасности для заказчиков из индустриального сектора.

Среди приоритетных ИБ-направлений компания «Инфосистемы Джет» выделяет развитие экспертных сервисов Jet CSIRT. Сегодня команда Центра насчитывает 40 специалистов, которые одновременно реализуют около 200 контрактов экспертных услуг: мониторинг и реагирование на инциденты ИБ, сервисы по техподдержке и эксплуатации средств защиты и другие. Для предоставления защиты «под ключ» максимально широкому кругу заказчиков Jet CSIRT использует сведения о киберугрозах из различных источников. Например, сюда входят бюллетени производителей и отчеты исследователей об уязвимостях в оборудовании, а также потоки данных от компаний, специализирующихся на анализе угроз в определенных областях. Ранее в арсенале специалистов были сведения преимущественно об угрозах в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Между тем, фокус на обеспечении безопасности промышленных предприятий обусловил потребность в потоке данных об угрозах именно в АСУ ТП.

«Один из главных приоритетов в развитии нашего сервиса мониторинга и реагирования на инциденты ИБ — защита промышленных АСУ ТП, систем управления на объектах критической информационной инфраструктуры, объектов ТЭК. Особенно остро для нас встал вопрос о наличии информации об угрозах, специфичных для инфраструктуры промышленных предприятий. Проблема заключается в том, что в ИБ-индустрии пока очень мало организаций, ведущих системные исследования в области поиска индикаторов компрометации по угрозам АСУ ТП. Ещё меньшее количество компаний обладают достаточным числом источников данных об угрозах и штатом экспертов для их глубокого анализа. В стремлении выбирать лучшее для наших заказчиков мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что лидером этого направления является “Лаборатория Касперского”», — отметил Алексей Мальнев, руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет».

Интегрировав поток данных об угрозах в системах промышленной автоматизации от «Лаборатории Касперского» в сентябре 2019 года, Jet CSIRT стал первым пользователем этого сервиса. Получаемые сведения позволяют специалистам своевременно обнаруживать вредоносное программное обеспечение и попытки атак на АСУ ТП и помогают расследовать сложные киберинциденты на промышленных предприятиях. Услуга подтвердила правильность выбора уже на этапе пилотного тестирования. Так, во время «пилота» используемые в Jet CSIRT средства обнаружения вторжений (IPS) успешно фиксировали сетевых червей, трояны, хакерские утилиты и т.д.

Обнаружение вредоносного ПО и кибератак с помощью потока данных от «Лаборатории Касперского» происходит путем сравнения содержащихся в них индикаторов компрометации (Indicator of Compromise, IoC) с данными, собираемыми SIEM-системой с периметра сети, конечных станций и «песочниц». Примерами таких индикаторов служат IP- и URL-адреса, хеш-суммы файлов и т.д. Сведения об угрозах предоставляются в открытом формате JSON и постоянно обновляются.

«Данные регулярно обновляются за счет информации, получаемой через облачную инфраструктуру Kaspersky Security Network с защищаемых нашими продуктами компьютеров АСУ ТП. Эти данные проходят множество проверок как экспертными системами, так и аналитиками. Для этого используются, например, эвристический анализ, профилирование поведения, анализ подобия и многие другие техники и технологии, что позволяет гарантировать надежность поставляемых сведений», — сказал Кирилл Круглов, старший разработчик-исследователь Центра исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» (Kaspersky ICS CERT).