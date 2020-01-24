«Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП»

«Код безопасности» объявила о выходе новой версии средства криптографической защиты информации «Континент-АП», предназначенного для обеспечения безопасного доступа пользователей к ресурсам корпоративной сети с устройств, не входящих в ее защищаемые сегменты. Преимуществами «Континент-АП 4» стали реализация быстрого старта, упрощающего действия пользователя при начале работы, а также расширение спектра поддерживаемых токенов.

Главной особенностью обновленной версии «Континент-АП» стала функция быстрого старта, которая позволяет автоматически установить защищенное подключение после импорта конфигурационного файла, содержащего все необходимые настройки удаленного доступа. Система в автоматическом режиме определяет точку распространения списка отозванных сертификатов (CDP) и обновляет отозванные сертификаты (CRL), после чего происходит настройка системного прокси и подключение к Серверу доступа.

«Континент-АП 4» имеет модульную структуру – реализация криптографических алгоритмов вынесена в отдельный сторонний программный модуль, что позволило обеспечить одновременную работу Код Безопасности CSP и КриптоПро CSP. Помимо этого, в выпущенной версии реализована регистрация рабочего места СКЗИ.

Список поддерживаемых «Континент-АП» токенов был расширен следующими устройствами: JaCarta PKI, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta ГОСТ.

В «Континент-АП 4» усовершенствована возможность сбора диагностической информации. А регистрация событий происходит с полноценным текстовым описанием в журнале приложений ОС Windows и лог-файлах.

Изменения затронули и пользовательский интерфейс, который был полностью переработан. Теперь процесс настройки «Континент-АП» стал намного проще и прозрачнее, а также добавлена возможность настройки цветовой схемы.

В новой версии упрощена процедура установки ПО – она происходит с минимальным участием пользователя через одно окно. Более того, обновление Континент-АП с версии 3.7 до версии 4 происходит с сохранением настроек системы. Новая версия поддерживает работу с Сервером доступа АПКШ «Континент» версий 3.7 и 3.9, а также с Сервером доступа UTM Континент 4.