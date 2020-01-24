Троянец Shlayer стал наиболее распространенной угрозой 2019 года для пользователей macOS в России

Согласно данным «Лаборатории Касперского», В 2019 году самой распространённой угрозой для пользователей macOS как в мире, так и в России стал троянец Shlayer, специализирующийся на установке рекламного ПО.

Решения «Лаборатории Касперского» для macOS заблокировали этот зловред у 12% пользователей в России и у 10% — в мире. Почти треть (29%) всех атак на владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда.

Известно, что Shlayer распространяется под видом обновлений для Adobe Flash Player. Чаще всего он пытался проникнуть на устройства с сайтов, которые реализуют схему с так называемой рекламной партнёрской программой. В рамках такой программы при скачивании нужного файла пользователю на устройство без его ведома может быть установлено всё что угодно, включая различное нежелательное ПО. Также Shlayer встречается на порталах для просмотра и скачивания развлекательного контента. На страницы, где он содержится, пользователи могут попасть в том числе и из крупных сервисов. Так, в YouTube ссылки на зловред прячутся в описаниях к видеороликам, а в «Википедии» – в тексте статей.

Чаще всего троянцы семейства Shlayer загружают и устанавливают на устройство пользователя различные рекламные приложения. Кроме того, их функционал теоретически позволяет скачивать, программы, которые не просто заваливают пользователей рекламными блоками, но и самопроизвольно открывают рекламные страницы в браузерах и подменяют результаты поиска, чтобы загружать ещё больше рекламных сообщений.

«Вопреки распространённому заблуждению об абсолютной защищённости платформы macOS, злоумышленники активно атакуют её пользователей, используя для распространения вредоносного ПО техники социальной инженерии. Угрозы таятся в том числе на крупных сайтах, внушающих доверие. На данный момент конечной целью атак троянца Shlayer на владельцев Mac в основном является агрессивный показ рекламы, но это не значит, что злоумышленники на этом и остановятся. Поэтому мы рекомендуем пользователям защитить свои устройства с помощью надёжного антивирусного решения», — отметил Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» распознают и блокируют эту угрозу. Они детектируют данное семейство троянцев и его артефакты со следующими вердиктами: HEUR:Trojan-Downloader.OSX.Shlayer; not-a-virus:HEUR:AdWare.OSX.Cimpli.; not-a-virus:AdWare.Script.SearchExt.; not-a-virus:AdWare.Python.CimpliAds.; not-a-virus:HEUR:AdWare.Script.MacGenerator.gen.

Чтобы уменьшить риск заражения троянцами типа Shlayer, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям скачивать программы и обновления только из надёжных источников; внимательно читать отзывы о сайтах с развлекательным контентом, прежде чем пользоваться ими; использовать надёжное защитное решение для Mac-устройств, такое как Kaspersky Security Cloud.