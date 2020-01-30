Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, выпустил десятую версию DLP-решения, которая контролирует переписку в Telegram и Whatsapp, оценивает эмоциональное состояние сотрудников и удаляет несанкционированные копии конфиденциальной информации при их обнаружении в местах хранения.

В десятой версии линейка контролируемых мессенджеров пополнилась популярными Telegram и Whatsapp. Система анализирует сообщения на предмет соответствия политикам безопасности, ведет историю аудио- и видеозвонков в приложениях по аналогии с другими каналами (почта, USB-устройства, принтеры, соцсети и т. д.).

Новая версия автоматически удаляет нежелательные файлы, найденные в хранилищах и на локальных компьютерах. Если раньше данные приходилось обрабатывать и удалять вручную, то теперь модуль Discovery в составе Zecurion DLP самостоятельно удаляет нежелательный файл и сохраняет архивную копию и информацию о действиях с ним в архив.

В Zecurion DLP 10 появился контроль эмоционального состояния пользователей. Модель оценивает сотрудников по восьми основным поведенческим реакциям и помогает офицеру безопасности выделять среди персонала группы риска. Система автоматически выстраивает отчет с информацией о динамике эмоционального состояния сотрудника и наглядной диаграммой. Новая модель позволяет получать дополнительную информацию о персонале, прогнозировать настроения в коллективе и выявлять нелояльных сотрудников.

Получать информацию о действиях сотрудников теперь можно с помощью снимков с веб-камеры. Система с заданной периодичностью создает фото с камеры пользовательского компьютера и сохраняет их в архив. Снимки с камеры позволяют отслеживать присутствие сотрудника на рабочем месте, а также служат в качестве дополнительного доказательства в случае расследования инцидента.

Еще одно дополнение к аналитическим инструментам DLP — возможность совместной работы с SIEM. Zecurion DLP передает данные в популярные SIEM-системы. Благодаря этому служба информационной безопасности может комплексно анализировать все события информационной безопасности в компании и оперативно на них реагировать.

Внесены существенные доработки в систему совместной работы с инцидентами в аналитическом модуле Zecurion Reports. Теперь сотрудники отдела информационной безопасности могут обмениваться комментариями, которые отображаются в отдельном разделе веб-консоли.

Также было добавлено опциональное уведомление пользователей о нарушении политик корпоративной безопасности. В последнее время многие организации стали уделять внимание повышению осведомленности персонала. Активно используются механизмы уведомления, обоснования и подтверждения действий пользователя, тем самым сокращая число случайных утечек и повышая ответственность сотрудника за свои действия.

«В десятой версии помимо новых возможностей был сделал акцент на системных улучшениях архитектуры. Это позволит расширить возможности применения и интеграции в сложных и крупных инфраструктурах. В частности, мы добавили уникальную для DLP-решений гибкость в предоставлении доступа к функциям и данным, которая так востребована крупными заказчиками. Например, можно сделать специальные отчеты для топ-менеджмента и вовлечь бизнес в обеспечение кибербезопасности на понятном для него языке, — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. —Рассказать обо всем в короткой новости просто невозможно, поэтому в ближайшее время мы проведем серию специальных мероприятий. В частности, обзорный вебинар с демонстрацией всех новых преимуществ Zecurion DLP и сделаем анонс функциональности ближайших версий».