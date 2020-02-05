Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов

«Лаборатория Касперского» заключила контракт, в результате которого у её решения для защиты гражданских объектов от дронов появился первый системный интегратор. Вместе компании будут работать над обеспечением транспортной безопасности прежде всего аэропортов, но также морских портов, железнодорожных вокзалов и других объектов транспортной инфраструктуры.

«Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» становится первым системным интегратором комплекса Kaspersky Antidrone. Технологическим партнёром проекта выступит «БИТУСКАН», разработчик и производитель инновационного технологического и досмотрового оборудования. Об этом компании официально объявили 5 февраля на National Aviation Infrastructure Show (NAIS) 2020 — специализированной выставке, посвящённой развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов, вертолётных площадок и гражданской авиации.

Интеграция подобных систем может значительно снизить риски, связанные с несанкционированным вторжением дронов на территорию транспортных объектов, в результате которых может происходить частичная или полная остановка работы последних. От подобных инцидентов страдают все: перевозчик, транспортный узел, пассажиры. Например, широко известен случай, когда два дрона на сутки заблокировали работу аэропорта Гатвик в Великобритании в декабре 2018 года, в результате чего накануне Рождества пришлось отменить или задержать более тысячи рейсов.

Программно-аппаратные комплексы по защите от беспилотных летающих аппаратов, такие какKaspersky Antidrone, способны предотвращать подобные угрозы. Это решение уникально тем, что в его состав входит технология, которая позволяет определить положение дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и далее с помощью нейросети оперативно и безошибочно отличить дрон от самолёта, птицы или воздушного шара. Kaspersky Antidrone позволяет координировать работу физических модулей, используемых для обнаружения и нейтрализации беспилотников. Кроме того, данное решение позволяет защитить объект, не причинив вреда самому дрону, благодаря возможности принудительной посадки или возвращения в точку взлёта.

«В настоящее время в реестр аэропортов России включено более 200 объектов, из которых 78 являются международными аэропортами. У нас есть возможность оснастить комплексами каждый из них. Это позволит значительно повысить их безопасность. И в наших планах реализовать основной объём поставок, прежде всего в аэропорты, расположенные в России и странах СНГ», — сказал Денис Савостин, председатель совета директоров компании «Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС».

«Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» более 14 лет на постоянной основе является поставщиком интегрированных решений под ключ. За последние три года компанией были реализованы проекты в ряде международных аэропортов, в том числе в Шереметьево, терминал B (Москва), аэропорту Красноярск, аэропорту Гагарин (Саратов), аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Им также будет предложено интегрировать комплекс Kaspersky Antidrone.

«Сегодня металлодетекторы, различные виды сканеров, специальные рентгеновские аппараты для досмотра вещей являются обязательными элементами транспортной безопасности. Пассажиры уже давно привыкли к ним. Между тем эти приборы проходили сложный путь интеграции. Мы верим, что системы защиты от беспилотников также со временем станут неотъемлемой частью комплексной защиты транспортных объектов и смогут вывести их безопасность на принципиально новый уровень», — отметил Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.