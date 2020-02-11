Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками

Microsoft представила результаты четвертого ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 г. На его основе был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Россия заняла 22 место среди 25 стран-участниц: 79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 г., что превышает общемировой показатель в 70% (также вырос на 4%).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют растущую потребность в обучении цифровой грамотности все большего числа пользователей. Необходимо предоставлять населению доступ к надежным каналам и материалам для развития цифровых компетенций. Именно на этом сфокусированы все проекты РОЦИТ. Доступное и качественное обучение – залог безопасной и комфортной интернет-среды», – сказал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Среди возрастных групп онлайн-рискам подвергались: миллениалы (19-35 лет) – 88%, представители поколения X (36-50 лет) – 84%, бумеры (51-73 года) – 76%, поколение Z (подростки до 18 лет) – 73%. При этом 41% подростков знают к кому обратиться за помощью – 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в интернете. Несмотря на это, 55% подростков не нравится, когда родители делают посты в социальных сетях, используя их фото. Исследование также показало, что женщины относятся к онлайн-угрозам серьезнее, чем мужчины – 66% против 48%.

По результатам исследования, россияне уже второй год чаще других сталкиваются с поведенческими рисками в сети – 61% против среднего мирового показателя в 45%. Так, 44% из них подверглись грубому обращению, 43% – онлайн-домогательствам, а 29% – троллингу. Другими популярными рисками стали разновидности навязчивого поведения. Среди них 53% – это онлайн-мошенничество, а 44% – нежелательный контакт.

В России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше общемирового показателя, который составляет 48%. Кроме того, абсолютное большинство россиян (95%) признались в том, что после столкновения с онлайн-рисками, испытывали переживания (+7% по сравнению с прошлым годом). Наиболее серьезные последствия повлекли дискриминация, урон личной и профессиональной репутации, кибербуллинг и сексуальные домогательства.

«В 2019 г. интернет-пользователи в России стали чаще сталкиваться с онлайн-рисками, что в целом соответствует общемировому тренду. При этом более половины (54%) считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, повышающие уровень вежливого общения в сети. Это накладывает определенную ответственность на ИТ-индустрию, – отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – При этом только общими усилиями технологических компаний, общественных организаций и государства можно улучшить ситуацию. Так, с 28 марта по 11 апреля пройдет второй общероссийский цифровой диктант, организованный РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. Его цель не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в онлайн-среде».