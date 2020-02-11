Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Решения Check Point прошли сертификацию ФСТЭК

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила об успешном прохождении сертификации ФСТЭК России по новым требованиям к межсетевым экранам.

Шлюзы безопасности Check Point Security Gateway версии R77.30 прошли сертификацию в Федеральной службе безопасности и получили сертификат соответствия Федеральной Службы по Техническому и Экспортному Контролю (ФСТЭК) России.

Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности «Check Point Security Gateway версии R77.30» соответствует требованиям документов: «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Д4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты средств обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ».

Программный комплекс Шлюз безопасности «Check Point Security Gateway версии R77.30» соответствует требованиям документов: «Требования к межсетевым экранам», «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ», «Требования к системам обнаружения вторжений», «Профиль защиты средств обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ».

«Check Point присутствует в России уже более 10 лет, — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Мы всегда уделяли большое внимание требованиям локального рынка. Это касается как локализации и сертификации решений, так и соответствия требованиям заказчиков и российского законодательства».

Специально для российского рынка компания произвела функциональную доработку программно-аппаратных комплексов и продлила версию R77.30 до даты окончания действия сертификата ФСТЭК.

«Использование этих решений позволит заказчикам получить защиту информационных систем мирового класса. Мы ожидаем, что сертификация ФСТЭК даст возможность заказчикам провести аттестацию уже существующих систем и закончить проектирование и внедрение новых систем безопасности» — пояснил Василий Дягилев.

Программные и программно-аппаратные комплексы Check Point Security Gateway версии R77.30 вошли в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации.

Другие материалы рубрики

Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth

В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре

Взломаны серверы ООН

Market.CNews: анализ цен на облачные сервисы

Google готовит санкции против интернета, каким мы его знали

Знаменитый организатор DDoS-атак скрывался шесть лет, но попался на заказе пиццы

Техника

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов «Техносерв»: Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений