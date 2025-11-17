Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю Стратегия безопасности
|

Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы

В Норвегии и Дании думают, что делать с электробусами производства Yutong: производитель обладает прямым удалённым доступом к бортовым системам машины и в теории может вывести их из строя

На фоне обострения

Операторы автобусных линий в Дании и Норвегии экстренно расследуют уязвимость в электробусах китайского производителя Yutong - на фоне обострения отношений между ЕС и КНР.

Речь идёт не о уязвимости как программной ошибке, а об особенности: производитель сохранил себе прямой доступ к бортовым компьютерам своих электробусов. Номинально это нужно для того, чтобы осуществлять диагностику и накатывать обновления ПО, когда это необходимо. Однако в Европе опасаются, что в случае чего производитель - или какие-либо хакеры - смогут вывести машину из строя, саботировав его программные компоненты.

Yutong, чья штаб-квартира располагается в Чжэнчжоу, является одним из крупнейших в мире производителей автобусов - и мировым лидером по продажам.

ch6.jpg

rachelf2 / Pixabay
Сохранение удалённого доступа производителем к своему продукту - стандартное явление, но Дания и Норвегия начали экстренное расследование электробусов китайского производителя Yutong

Норвежское агентство по управлению транспортом Ruter, которое эксплуатирует автобусы Yutong, протестировало их в изолированном подземном гараже. Выяснилось, что единственный способ отсечь производителю доступ к бортовым системам и лишить его потенциальной возможности выводить их из строя, - это изъять сим-карту. Но это также лишит машину связи с любыми другими информационными системами.

Поэтому решено было оставить пока всё как есть, но усилить требования безопасности к будущим централизованным закупкам.

Обычное дело

Датский оператор Movia Jeppe Gaard, обладающий парком в 262 машины производства Yutong, и который обслуживает пассажиров в Копенгагене и восточных областях страны, также провёл своё исследование. Вывод - тот же: производитель автобусов оставил себе прямой доступ к бортовой системе для подгрузки обновлений и телеметрии.

«Вообще говоря, сохранение удалённого доступа производителем для технических нужд - это абсолютно стандартное явление, характерная для любых современных, подключаемых к сети транспортных устройств, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - С технической точки зрения главное - это насколько легко или сложно будет злонамеренной третьей стороне скомпрометировать канал связи с электробусом и нарушить работу его бортовой системы. Что касается вероятности, что это проделает непосредственный производитель, то это больше относится к вопросам политических взаимоотношений между Китаем и ЕС».

Руководители Movia также говорят, что вероятность удалённого отключения - это не частный случай электробусов Yutong, а системный вызов, типичный для всех подключаемых систем.

В компании Yutong заявили, что они соблюдают все нормативы по безопасности и приватности данных, а данные автобусов, работающих в Европе, хранит исключительно на серверах Amazon во Франкфурте, в зашифрованном и защищёном виде. Компания также заявила, что без авторизации со стороны конечного оператора никто не сможет подключиться к системе или вносить в ней какие-либо изменения.

При всей натянутости отношений между ЕС и КНР, Европа в значительной степени зависит от поставок и технологий из КНР. Но в то же время в регионе растёт озабоченность по поводу возможных кибератак со стороны властей КНР. Дошло до того, что Нидерланды национализировали изначально китайского производителя микроэлектроники Nexperia. Предпринимаются также попытки убрать оборудование китайских фирм Huawei и ZTE 5G из телекоммуникационной инфраструктуры в странах Евросоюза. В то же время доля электромобилей китайского производства в Европе выросла до 5,1% и продолжает расти.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще