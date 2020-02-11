«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию IGA-платформы Solar inRights

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию системы управления доступом и его администрирования (Identity Governance and Administration, IGA) Solar inRights. В версии 2.8 реализован графический конструктор по созданию и изменению маршрутов согласования заявок на доступ, а также значительно оптимизированы операции с заявками согласно пожеланиям текущих заказчиков.

Визуальный конструктор маршрутов позволяет без труда создать множество новых цепочек согласования заявок или отредактировать существующие. С его помощью можно гибко задавать необходимые условия: согласование специалистом определенного подразделения, условия делегирования и эскалирования согласований, действий при таймауте и т.п. Теперь этой функциональностью могут пользоваться сотрудники без глубоких технических навыков, например, представители бизнес-подразделений компании. В предыдущих версиях Solar inRights создание и изменение маршрутов было возможно лишь силами технических специалистов через инженерные настройки.

«Многие российские компании-пользователи систем управления доступом называют слабую эргономику и негибкость настройки ощутимыми недостатками отечественных IGA-решений. Эти недостатки со временем становятся большой болью заказчиков, ведь процессы современных предприятий быстро меняются, и бизнес должен оперативно реагировать на эти изменения. В этой связи одной из важнейших составляющих стратегии развития нашего решения Solar inRights является повышение удобства использования, максимальная простота и модульность настроек системы. Чтобы компания могла с легкостью настроить наше IGA-решение для реализации своих конкретных задач», – сказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании «Ростелеком-Солар».

На данный момент графический конструктор уже реализован для модулей создания или изменения базовых прав пользователей, настройки областей видимости ролей согласно оргштатной структуре или функциональному направлению и настройки маршрутов согласования заявок на доступ. В ближайших версиях планируется распространить этот инструмент на остальные административные модули IGA-системы.

В целом, в новой версии много изменений направлено на улучшение пользовательского опыта. Так, в российских компаниях по-прежнему практикуется совмещение электронного и бумажного документооборота. Для таких организаций в Solar inRights 2.8 предусмотрена возможность прикрепления к заявке на доступ отсканированных документов – приказов, распоряжений, подписанных от руки обязательств и тому подобных – в любых файловых форматах.

По просьбам клиентов в Solar inRights 2.8 реализована опция возврата заявок на уточнение, если для принятия решения о выдаче доступа согласующему необходима дополнительная информация. Теперь нет необходимости отклонять запрос и заставлять инициатора создавать его заново, что раньше серьезно тормозило бизнес-процесс. Система позволяет перевести запрос в статус «На уточнении» и автоматически по e-mail отправляет его инициатору уведомление о необходимости предоставить дополнительную информацию. А в пользовательском интерфейсе IGA-системы теперь отдельно отображается список заявок в статусе «На уточнении». Инициатор заявки, со своей стороны, может либо внести дополнительную информацию, либо отменить заявку целиком или отдельный запрос из нее.

В направлении развития механизмов фильтрации в разделе «Информационные системы» была реализована фильтрация по кадровому статусу владельца учетной записи. Данный фильтр позволяет службе информационной безопасности оперативно убедиться в том, что ушедшие из компании сотрудники не имеют активных учетных записей в информационных системах. А на случай, если необходимо сделать выборку учетных записей, не использовавшихся за определенный период (месяц, полгода, год и т.п.), в Solar inRights 2.8 предусмотрена фильтрация по дате последнего входа. Ранее фильтр позволял сделать выборку лишь по статусу учетной записи – используемые и неиспользуемые.