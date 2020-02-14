«Сёрчинформ интеграция» защищает ОЭЗ «Иннополис» от внутренних угроз

Особая экономическая зона «Иннополис» привлекла специалистов «Сёрчинформ интеграция» для защиты от утечек информации и инцидентов безопасности по вине человеческого фактора. Формат аутсорсинга позволил ОЭЗ обеспечить информационную безопасность и не формировать штат выделенных специалистов, которые могли бы проводить регулярный мониторинг угроз.

Профессиональные ИБ-аналитики следят за сохранностью данных, с которыми работают сотрудники компании и передают по разным каналам внутри организации и за ее пределы. Мониторинг, детектирование и расследование нарушений безопасности обеспечивается DLP-системой.

«В рамках пилотного тестирования система проявила себя, - сказал Игорь Сеньшов, директор департамента по операционной деятельности «Особая экономическая зона «Иннополис». - Выявлены ситуации, в которых потенциально при развитии определенных сценариев могли бы возникнуть сложности. Основная задача специалистов «СёрчИнформ Интеграции» – оперативно оповещать об инцидентах, которые затрагивают сферу информационной безопасности (возможность утечки информации, ее несанкционированной передачи и т.д.). Взаимодействие с компанией оцениваем позитивно. Совместная работа будет способствовать повышению качества обеспечения информационной безопасности».

Согласно исследованию EY, в 2019 году 82% компаний в мире выбрали аутсорсинг для защиты данных.

«Теперь тренд пришел в Россию, и на примере Особой экономической зоны «Иннополис» мы видим, что практика успешна, - отметила Татьяна Латушкина, директор по продажам «Сёрчинформ интеграция». - Для средних по размеру организаций не всегда целесообразно содержать штат ИБ-специалистов, защитные системы и оборудование, на котором они работают – это может отвлекать ресурсы от ключевых бизнес-задач. При этом угрозы информационной безопасности для них не менее актуальны, чем для огромных холдингов. ИБ-аутсорсинг решает проблему, ведь организация получает современную DLP-систему с полным сопровождением от профессионалов в деле защиты бизнеса».