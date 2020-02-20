Исследование Positive Technologies: в сеть семи из восьми финансовых организаций можно проникнуть из интернета

Эксперты Positive Technologies проанализировали защищенность инфраструктуры финансовых организаций. Для формирования публичного отчета были выбраны 18 проектов (восемь внешних тестирований и десять внутренних), выполненных для организаций кредитно-финансового сектора, в которых заказчики работ не вводили существенных ограничений на перечень тестируемых сетей и систем. Эксперты Positive Technologies оценили общий уровень защиты сетевого периметра и корпоративной инфраструктуры исследованных финансовых организаций как низкий (а в ряде случаев и крайне низкий). В частности, проведенное обследование показало, что возможность проникновения во внутреннюю сеть из интернета была обнаружена для семи из восьми проверенных организаций.

В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней. При этом общий уровень защиты периметра в шести протестированных организациях был оценен как крайне низкий. Большинство векторов атаки (44%) основаны на эксплуатации уязвимостей веб-приложений. Использование на сетевом периметре устаревших версий ПО остается серьезной проблемой: по меньшей мере одна атака в рамках пентеста, выполненная с использованием известного общедоступного эксплойта, оказывалась успешной в каждом втором банке. Более того, во время пяти пентестов были выявлены и успешно проэксплуатированы шесть уязвимостей нулевого дня. Одной из таких уязвимостей стала обнаруженная экспертами Positive Technologies уязвимость CVE-2019-19781 в Citrix Application Delivery Controller (ADC) и Citrix Gateway, которая гипотетически позволяет выполнить произвольные команды ОС на сервере и проникнуть в локальную сеть компании из интернета.

В случае, когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для дальнейшего захвата полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. Общий уровень защиты финансовых компаний от атак такого типа оценивается экспертами как крайне низкий. В частности, в восемь из десяти банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных утилит, таких как secretsdump. Встречались также известные уязвимости, позволяющие получить полный контроль над Windows. Некоторые были рассмотрены еще несколько лет назад в бюллетенях безопасности MS17-010 (использовалась в атаке Wannacry) и (!) MS08-067.

Во всех организациях, где проводился внутренний пентест, удалось получить максимальные привилегии в корпоративной инфраструктуре. Максимальное число векторов атак для одной компании — пять. В ряде проектов по тестированию целями были доступ к банкоматной сети, серверам карточного процессинга (с демонстрацией возможности хищения денег), рабочим станциям топ-менеджмента, центрам управления антивирусной защитой. Во всех случаях достижение этих целей было продемонстрировано заказчику тестирования.

«Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение, — сказал руководитель отдела аналитики информационной безопасности Евгений Гнедин. — Учитывая такие факты, а также общий невысокий уровень защищенности, мы рекомендуем регулярно проводить тестирование на проникновение и тренинги сотрудников ИБ в рамках red teaming. Это позволит обнаруживать и своевременно устранять потенциальные векторы атак на критически важные ресурсы, а также отработать действия служб ИБ в случае выявления реальной кибератаки, повысить эффективность используемых средств защиты и мониторинга».