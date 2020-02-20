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Исследование Positive Technologies: в сеть семи из восьми финансовых организаций можно проникнуть из интернета

Безопасность Стратегия безопасности

Эксперты Positive Technologies проанализировали защищенность инфраструктуры финансовых организаций. Для формирования публичного отчета были выбраны 18 проектов (восемь внешних тестирований и десять внутренних), выполненных для организаций кредитно-финансового сектора, в которых заказчики работ не вводили существенных ограничений на перечень тестируемых сетей и систем. Эксперты Positive Technologies оценили общий уровень защиты сетевого периметра и корпоративной инфраструктуры исследованных финансовых организаций как низкий (а в ряде случаев и крайне низкий). В частности, проведенное обследование показало, что возможность проникновения во внутреннюю сеть из интернета была обнаружена для семи из восьми проверенных организаций.

В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней. При этом общий уровень защиты периметра в шести протестированных организациях был оценен как крайне низкий. Большинство векторов атаки (44%) основаны на эксплуатации уязвимостей веб-приложений. Использование на сетевом периметре устаревших версий ПО остается серьезной проблемой: по меньшей мере одна атака в рамках пентеста, выполненная с использованием известного общедоступного эксплойта, оказывалась успешной в каждом втором банке. Более того, во время пяти пентестов были выявлены и успешно проэксплуатированы шесть уязвимостей нулевого дня. Одной из таких уязвимостей стала обнаруженная экспертами Positive Technologies уязвимость CVE-2019-19781 в Citrix Application Delivery Controller (ADC) и Citrix Gateway, которая гипотетически позволяет выполнить произвольные команды ОС на сервере и проникнуть в локальную сеть компании из интернета.

В случае, когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для дальнейшего захвата полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. Общий уровень защиты финансовых компаний от атак такого типа оценивается экспертами как крайне низкий. В частности, в восемь из десяти банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных утилит, таких как secretsdump. Встречались также известные уязвимости, позволяющие получить полный контроль над Windows. Некоторые были рассмотрены еще несколько лет назад в бюллетенях безопасности MS17-010 (использовалась в атаке Wannacry) и (!) MS08-067.

Во всех организациях, где проводился внутренний пентест, удалось получить максимальные привилегии в корпоративной инфраструктуре. Максимальное число векторов атак для одной компании — пять. В ряде проектов по тестированию целями были доступ к банкоматной сети, серверам карточного процессинга (с демонстрацией возможности хищения денег), рабочим станциям топ-менеджмента, центрам управления антивирусной защитой. Во всех случаях достижение этих целей было продемонстрировано заказчику тестирования.

«Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение, — сказал руководитель отдела аналитики информационной безопасности Евгений Гнедин. — Учитывая такие факты, а также общий невысокий уровень защищенности, мы рекомендуем регулярно проводить тестирование на проникновение и тренинги сотрудников ИБ в рамках red teaming. Это позволит обнаруживать и своевременно устранять потенциальные векторы атак на критически важные ресурсы, а также отработать действия служб ИБ в случае выявления реальной кибератаки, повысить эффективность используемых средств защиты и мониторинга».

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