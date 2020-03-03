Eset представила решения по защите от кибератак для микробизнеса

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, представил на российском рынке линейку решений для домашних офисов и малых компаний – Eset Small Office Pack. Продукты линейки позволяют закрыть основные угрозы безопасности микробизнеса и снизить риск успешных кибератак.

С развитием ландшафта современных киберугроз растут риски небольших компаний – они могут стать жертвой массовой атаки либо использоваться в качестве плацдарма для целевой атаки на крупную корпорацию. Так, по данным исследования Microsoft и TAdviser, в 2019 г. 76% компаний СМБ столкнулись с инцидентами информационной безопасности, а 39% – с целевыми атаками. При этом микробизнес, как правило, не располагает достаточными средствами и технической экспертизой для построения комплекса защиты, сопоставимого с защитой корпораций.

Запуск линейки Eset Small Office Pack позволит предпринимателям в сегменте SoHo обеспечить безопасность с минимальными затратами времени и ресурсов. Данные решения можно установить и использовать без системного администратора в штате компании. Продукты Eset минимально влияют на производительность систем и поддерживают высокую скорость работы на устройствах с любыми характеристиками.

В состав линейки Eset Small Office Pack входят два комплекта: базовый и стандартный.

Eset Small Office Pack базовый предназначен для защиты домашних офисов. В состав пакета входят продукты для защиты компьютеров на Windows, macOS и Linux, а также смартфонов и планшетов на Android (лицензии на три или пять устройств в любом сочетании). Помимо защиты от всех типов вредоносных программ и атак хакеров, предусмотрены специальные функции защиты онлайн-платежей и веб-камеры.

Комплект Eset Small Office Pack стандартный ориентирован на малые компании и стартапы (до 20 рабочих станций). В его состав входит расширенная защита рабочих станций на основных операционных системах и Android-устройств, а также продукты для файловых серверов на Windows Server и Linux. Установка продукта в небольшой компьютерной сети займет несколько минут и может быть выполнена без помощи ИТ-специалиста.

«Малые компании и стартапы работают в условиях повышенных киберрисков, – сказал Виталий Земских, технический директор Eset в России, СНГ и Грузии. – С одной стороны, бюджет на информационную безопасность отсутствует, поскольку все средства вкладываются в развитие, с другой – бизнес представляет собой сравнительно легкую мишень для любой кибератаки, которая в случае успеха прекратит его существование. Эти риски закрывает флагманское решение Eset Small Office Pack – пакет соответствует финансовым возможностям микробизнеса и полностью отвечает его потребностям в защите».