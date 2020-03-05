«Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования

«Код Безопасности» сообщила о запуске Центра мониторинга и реагирования, а также о подписании соглашения о сотрудничестве с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), целью которого является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА.

Соглашение дает Центру мониторинга и реагирования «Кода Безопасности» право исполнять функции центра ГосСОПКА для субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона №187 от 26 июля 2017 г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Под комплексом услуг подразумевается: настройка и эксплуатация технических средств и систем; анализ данных о событиях информационной безопасности; приём обращений о возможных инцидентах от персонала и пользователей информационных ресурсов Заказчика; регистрация, реагирование, установление причин и ликвидация последствий инцидентов; инвентаризация информационных ресурсов (узлов); выявление уязвимостей информационных ресурсов; анализ угроз информационной безопасности. Стоимость услуг Центра мониторинга и реагирования Кода Безопасности включена в стоимость технической поддержки купленных продуктов.