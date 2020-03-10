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Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве

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ГК Infowatch и «Росинфокоминвест» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа стороны намерены реализовать ряд совместных мероприятий и проектов, направленных на эффективную поддержку перспективных российских ИТ-компаний на зарубежных рынках. Со стороны ГК Infowatch соглашение подписал вице-президент по продажам Константин Левин, со стороны «Росинфокоминвеста» — генеральный директор фонда Георгий Микаберидзе.

Отличительной особенностью работы «Росинфокоминвеста» является оказание экспортной поддержки ИКТ-компаниям, лидирующим в своих сегментах рынка. Таким образом, в экспортный портфель продуктов и решений «Росинфокоминвеста» по информационной безопасности в этом году вошли Infowatch Traffic Monitor (DLP-система), Infowatch Attack Killer (решение по защите веб-приложений от внешних атак) и Infowatch ARMA (комплекс решений по защите промышленного интернета). Согласно достигнутым договоренностям, фонд окажет содействие в анализе приоритетных для группы компаний зарубежных рынков и их экспортного потенциала, в росте продаж указанных выше ИБ-решений в Юго-Восточной Азии и Африке, в дальнейшем развитии сети контактов, а также в части проектного финансирования и инвестиций на развитие.

Одним из первых шагов в рамках сотрудничества организаций станет обсуждение особенностей реализации возможных совместных проектов фонда и ГК Infowatch в Саудовской Аравии.

«Один из главных плюсов "Росинфокоминвеста" — способность объединить возможности государства и бизнеса при оказании экспортной поддержки перспективных ИКТ-компаний, их технологий и продуктов на новых и уже освоенных зарубежных рынках. Такое объединение позволяет компаниям существенно снизить традиционных риски и расходы, а также значительно увеличить эффективность продвижения и продаж. Понимая это, мы считаем сотрудничество с институтом развития российского ИТ-экспорта крайне перспективным и рассчитываем на его расширение», — сказал Константин Левин, вице-президент по продажам ГК Infowatch.

«Мы стремимся привнести лучшие международные практики в процесс глобальной экспансии высокотехнологичных российских компаний, лидирующих в своих сегментах рынка и обеспечить им сервис полного цикла, помогающий максимально продуктивно работать и развиваться за рубежом. Уверен, что и для нас, и для ГК Infowatch сложившееся сотрудничество и постоянный обмен наработанным опытом в ходе взаимодействия окажется крайне продуктивным», — отметил генеральный директор «Росинфокоминвеста» Георгий Микаберидзе.

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