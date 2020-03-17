Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Код Безопасности» объявила о том, что теперь лицензии СКЗИ «Континент-АП» и Secret Net Studio c пакетом «Максимальная защита» предоставляются бесплатно сроком на 1 год. Как заявили в компании, этим «Код Безопасности» вносит свой посильный вклад в борьбу с распространением коронавируса Covid-19.

Также 19 марта 2020 эксперты компании проведут бесплатный семинар «Карантин из-за коронавируса. Что делать безопаснику?», на котором расскажут, какие существуют подводные камни при переводе сотрудников на удаленную работу, а также ключевые компоненты политики удаленного доступа.

СКЗИ «Континент-АП» - Модуль защищенного удаленного доступа с использованием алгоритмов ГОСТ для удаленной работы с ИСПДн, государственными информационными системами, а также значимыми объектами критической информационной инфраструктуры.

Secret Net Studio – комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов, которое обеспечивает защиту информации одновременно на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования и позволяет осуществлять централизованное управление и мониторинг работы всех защитных механизмов с возможностью сбора, корреляции, фильтрации и приоритизации событий информационной безопасности.

Другие материалы рубрики

Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы

Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД

В корпоративном мессенджере Slack можно пачками захватывать чужие аккаунты

ПО для управления шлюзами Zyxel пронизано бэкдорами

В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО

Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника