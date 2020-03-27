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«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (более 3 млн единиц).

Из-за спешного массового перехода компаний на удаленную работу стремительно растет число корпоративных серверов, доступных для злоумышленников из интернета – отмечают эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. Одна из главных причин – применение компаниями незащищенного протокола удаленного доступа RDP (Remote Desktop Protocol).

RDP – протокол, разработанный Microsoft для удаленного управления ОС Windows – на сегодня самый популярный способ подключения к рабочему окружению. Однако по умолчанию RDP использует порт 3389 и, если ИТ-служба компании не уделяет должного внимания безопасности удаленного доступа, корпоративный сервер становится крайне уязвимым для злоумышленников. Например, нередки ситуации, когда удаленный сервер доступен и виден из сети интернет – любой желающий может попробовать подключиться к нему. При этом злоумышленник может обмануть систему идентификации и аутентификации, подобрав пароль, осуществив подмену сертификата или использовав уязвимости RDP.

Чтобы понять, насколько актуальны эти угрозы, эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC c помощью различных инструментов провели анализ и мониторинг количества устройств, доступных из сети интернет по протоколу RDP. Всего за неделю с 17 по 24 марта, когда компании начали массово переходить на удаленную работу, прирост таких устройств составил 15% в России и 20% в мире.

«Полученная статистика пугает, ведь не так давно отгремели несколько крупных уязвимостей, касающихся службы удаленных рабочих столов – BlueKeep и DejaBlue. Обе они позволяют получить доступ к удаленному серверу без проверки подлинности – для этого злоумышленнику достаточно отправить через RDP специальный запрос. Таким образом, при отсутствии последних обновлений безопасности Windows любая система, доступная из сети интернет, является уязвимой», – сказал Игорь Залевский, руководитель центра расследования киберинцидентов JSOC CERT компании «Ростелеком-Солар».

Как отмечают эксперты Solar JSOC, каждый месяц в обновлениях безопасности Windows исправляются все новые обнаруженные уязвимости, касающиеся RDP. По этой причине крайне нежелательно использовать обычный незащищенный удаленный доступ к рабочему столу. Рекомендуется как минимум применять VPN c двухфакторной аутентификацией и реализовывать удаленный доступ на основе защищенных протоколов.



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