«Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году

За 2019 г. объем киберинцидентов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявил и отразил свыше 1,1 млн атак, нацеленных на инфраструктуру более 100 крупнейших государственных и коммерческих организаций из различных отраслей экономики.

В 2019 г. аналитики Solar JSOC впервые выделяют резкий рост (на 40%) атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, на фоне 15% снижения числа атак, направленных на кражу денежных средств. В предыдущие годы картина была прямо противоположной: количество атак с целью хищения денег росло на десятки процентов ежегодно, интерес же злоумышленников к инфраструктуре как таковой был менее активным. Текущую ситуацию эксперты связывают с тем, что средний уровень защищенности банков, которые чаще всего и служили мишенью киберперступникам, существенно возрос. Это заставляет хакеров искать более уязвимые цели. Все более привлекательными для них становятся автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) предприятий и закрытые сегменты сети.

«Длительное и незаметное присутствие в инфраструктуре организации позволяет злоумышленникам детально исследовать ее внутренние процессы, получить более глубокий доступ к ИТ-системам и контроль над ними. В дальнейшем хакеры монетизируют эти точки присутствия, продавая их на черном рынке, шантажируя организацию-жертву или занимаясь конкурентной разведкой. Кроме того, в последние годы атаки все чаще направлены на промышленные и энергетические объекты, а также органы госвласти, контроль над инфраструктурой которых критичен для страны в целом», – сказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар».

На фоне роста объемов внешних атак эксперты Solar JSOC отмечают и позитивный тренд: организации стали уделять больше внимания защите своей информационной инфраструктуры. В том числе благодаря этому впервые за пять лет снизилась доля критичных инцидентов (с 19% до 16%).

«Динамика закрытия уязвимостей в России существенно выше, чем в других странах – российские серверы составляют менее 5% от уязвимых в мире. Например, за 2019 г. количество российских серверов на периметре, подверженных уязвимости EternalBlue, сократилось более чем в пять раз – с 260 до 49,7 тыс. единиц. Тем не менее, примерно 40% из тех серверов, которые все еще остаются уязвимыми, принадлежат крупным коммерческим или государственным компаниям», – отметил Владимир Дрюков.

Как и прежде, самыми популярными методами взлома корпоративных инфраструктур остаются заражение вредоносным ПО (вирусы, трояны, шпионское ПО и т.п.) и использование уязвимостей в веб-приложениях (веб-порталах, электронной почте, личных кабинетах и т.д.). Частота их использования выросла на 11% и 13% соответственно. Но если в 2018 г. основной функциональностью вредоносного ПО было шифрование данных, то в 2019 г. – добыча криптовалюты.

DDoS-атаки демонстрируют существенный технологический прогресс. В 2019 г. для проведения DDoS злоумышленники на 40% чаще использовали IoT-ботнеты – сети из зараженных «умных» устройств. Как правило, они слабо защищены и легко взламываются. С ростом количества IoT-устройств в мире, DDoS-атаки будут все дешевле и доступнее, а компании могут уже в ближайшее время столкнуться с новым всплеском этой угрозы, предупреждают эксперты Solar JSOC.