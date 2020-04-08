«Гарда Монитор» научился выявлять аномальное поведения устройств в сети

В апреле 2020 г. вышло обновление решения по анализу и расследованию сетевых инцидентов «Гарда Монитор» российского производителя средств информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»). Теперь система наделена функцией выявления аномалий в сетевом трафике.

С помощью технологий поведенческой аналитики (EBA — Entity Behavior Analytics) «Гарда Монитор» выявляет существенные отклонения в поведении устройств. Среди них: резкий всплеск объема трафика, увеличение числа сетевых соединений, увеличение количества одновременно используемых уникальных портов. Таким образом, система позволяет обнаруживать использование туннелей SSH, UDP и т.п., работу вредоносного ПО в виде бот-сетей, вирусов и т.п., подозрительную активность, такую как единичный всплеск трафика с узла, ошибки в сетевых настройках серверов, рабочих станций и сервисов компании, например, в виде постоянных попыток подключения на недоступный порт.

Для выявления аномалий в сетевом трафике систему нужно настроить и провести ее обучение. Для этого офицеру безопасности необходимо указать наблюдаемые сегменты сети и свойства, по которым требуется выявление отклонений. Система отображает профиль поведения устройства за исследуемый период времени для обнаруженных аномалий.

В системе также появилась функция автоматического обновления репутационных списков, поставляемых центром компетенций по информационной безопасности «Гарда Технологии». С момента внедрения обновлений в комплексе можно получить доступ к актуальной информации об IP-адресах командных центров бот-сетей и URL вредоносного ПО, о фактах обращений к которым система незамедлительно оповещает службу безопасности.