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«Лаборатория Касперского» бесплатно защитит малый бизнес до конца лета

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» представила специально разработанное для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей решение Kaspersky Small Office Security, которое можно будет установить и использовать бесплатно до 1 сентября 2020 года. Эта мера принята «Лабораторией Касперского» в рамках поддержки малого бизнеса в сложившихся непростых обстоятельствах.

Сегодня всё общение с клиентами, партнёрами и подрядчиками полностью переходят в цифровое пространство, а сотрудникам приходится работать дома в связи с карантином. Так, например, вместо групповых тренировок в фитнес-клубе бизнес теперь предлагает прямой эфир, где тренер показывает упражнения; вместо похода в ресторан – доставку еды, заказанную онлайн; вместо детских кружков – групповой урок на базе одного из сервисов для видеоконференций.

Однако с увеличением цифровых активностей малого бизнеса возрастает и риск для предпринимателей стать жертвой киберпреступников. Ещё до введения режима самоизоляции предприниматели в России сообщали, что страдали от утечек данных клиентских баз, конфиденциальных рабочих документов и так далее – 27% российских компаний, чей штат не превышает 50 сотрудников, сообщили это. Кроме того, в малом и среднем бизнесе в России утечки чаще всего происходят именно в результате заражения вредоносным ПО корпоративных устройств (такие случаи замечали в среднем 44% опрошенных представителей фирм), а также проникновения зловредов на личные устройства сотрудников, используемые в том числе для работы (40% респондентов подтвердили это). В связи с переходом бизнеса в цифровое пространство эти показатели могут даже ухудшиться.

«Лаборатория Касперского» понимает всю сложность ситуации, в которой сейчас оказался малый бизнес, поэтому приготовила для небольших компаний специальную бесплатную версию защиты Kaspersky Small Office Security. Это решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также одного сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать менеджер паролей.

Kaspersky Small Office Security помогает безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надёжно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создаёт автоматические резервные копии всех файлов. Для работы с программой не нужен системный администратор.

«Чтобы малому бизнесу выжить в период изоляции, а потом не уйти в крутое пике и продолжить свою деятельность, предпринимателям приходится сильно пересматривать свою бизнес-модель и почти полностью уходить в цифровое пространство. Однако инфраструктура малых организаций зачастую не готова к таким переменам. Мы хотим по возможности упростить их работу хотя бы с точки зрения информационной безопасности», – сказал Тимур Бигулов, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом «Лаборатории Касперского».

Акция действует с 15 апреля 2020 года до 1 сентября 2020 года.

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